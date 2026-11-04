دوازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران از ۱۰ تا ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه بانکداری، پرداخت و فناوری‌های مالی در تهران برگزار شد. این رویداد فرصتی برای معرفی محصولات و راهکارهای جدید صنعت مالی و شکل‌گیری تعاملات میان شرکت‌های فناوری‌محور و مجموعه‌های بانکی فراهم کرد.

در جریان نخستین روز این نمایشگاه، پلتفرم وایب توانست در پنجمین جشنواره انتخاب محصولات برتر سال فینتکس عنوان محصول برتر سال ۱۴۰۵ را کسب کند. شهریار بیدار، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره وایب، این عنوان را از هیئت داوران جشنواره دریافت کرد.

جشنواره FINTEX با هدف شناسایی و معرفی محصولات و دستاوردهای نوآورانه در حوزه فناوری‌های مالی برگزار می‌شود و انتخاب وایب در این رویداد، یکی از دستاوردهای این پلتفرم در مسیر توسعه خدمات خرید اعتباری به شمار می‌رود.

ثبت رکورد ۱۰۰ هزار تراکنش روزانه در وایب

یکی دیگر از اتفاقات مهم حضور وایب در نمایشگاه امسال، برگزاری مراسم ثبت رکورد ۱۰۰ هزار تراکنش روزانه این پلتفرم بود.

این مراسم با حضور دکتر لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و جمعی از مدیران ارشد نظام بانکی کشور در غرفه وایب برگزار شد.

ثبت این میزان تراکنش روزانه، از توسعه فعالیت‌های عملیاتی وایب و گسترش استفاده از خدمات خرید اعتباری در شبکه کاربران و پذیرندگان این پلتفرم حکایت دارد.

وایب با حمایت بانک رفاه کارگران در حوزه لندتک فعالیت می‌کند و با ایجاد ارتباط میان نظام بانکی، مصرف‌کنندگان و مجموعه‌ای از فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای پذیرنده، خدمات خرید اعتباری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

توسعه همکاری‌ها در صنعت فناوری مالی

حضور وایب در دوازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران تنها به معرفی دستاوردهای این مجموعه محدود نبود. این پلتفرم در طول برگزاری نمایشگاه، ظرفیت‌های خود را برای توسعه همکاری با فعالان صنعت مالی، گسترش شبکه پذیرندگان و ایجاد فرصت‌های جدید تجاری معرفی کرد.

ساده‌سازی فرایند خرید اعتباری، بهبود تجربه کاربران و توسعه زیرساخت‌های فناوری مالی از جمله محورهایی است که وایب در مسیر توسعه خدمات خود دنبال می‌کند.

این مجموعه با حضور در غرفه‌های شماره ۵، ۶ و ۷ نمایشگاه تراکنش ایران در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری تهران، به معرفی خدمات و ظرفیت‌های همکاری خود با فعالان حوزه بانکداری، پرداخت و کسب‌وکارهای مختلف پرداخت.

ترکیب کسب عنوان محصول برتر سال و ثبت رکورد ۱۰۰ هزار تراکنش روزانه در این رویداد، دو دستاورد مهم وایب در مسیر توسعه فعالیت‌های خود در بازار خدمات اعتباری و صنعت لندتک کشور به شمار می‌روند.