مدیرکل استاندارد لرستان از صدور ۳۳۶ تأییدیه ایمنی اولیه آسانسور از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل استاندارد لرستان با تشریح بخشی از اقدامات و فعالیت‌های این اداره‌کل از ابتدای سال جاری تاکنون، از صدور ۳۳۶ تأییدیه ایمنی اولیه برای آسانسور‌ها خبر داد و تأکید کرد: افزایش نظارت بر تجهیزات و خدمات مشمول استاندارد، نقش مهمی در کاهش حوادث، ارتقای ایمنی عمومی و حفاظت از جان و سلامت شهروندان دارد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل و ارزیابی ایمنی آسانسور‌ها اظهار کرد: صدور تأییدیه‌های ایمنی اولیه پس از انجام بررسی‌ها و بازرسی‌های لازم، گامی مؤثر در راستای کاهش مخاطرات ناشی از استفاده از آسانسور‌های غیراستاندارد و افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌های مسکونی، اداری و اماکن عمومی است.

مدیرکل استاندارد لرستان افزود: با توجه به افزایش استفاده از آسانسور‌ها در ساختمان‌ها و مراکز مختلف، نظارت مستمر بر رعایت الزامات استاندارد و اطمینان از ایمنی این تجهیزات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند از بروز حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری کند.

نظارت بر صنایع انرژی‌بر و اصلاح الگوی مصرف

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: بازرسی‌های مرتبط با معیار‌های مصرف انرژی و همچنین شناسایی واحد‌های صنعتی مشمول بازرسی در بخش صنایع انرژی‌بر از دیگر برنامه‌های اجرایی این مجموعه در سال جاری بوده است.

به گفته وی، اجرای این بازرسی‌ها با هدف ارزیابی میزان انطباق واحد‌های صنعتی با معیار‌های تعیین‌شده مصرف انرژی، شناسایی نقاط ضعف و کمک به اصلاح الگوی مصرف انجام می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اتلاف انرژی، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد واحد‌های تولیدی داشته باشد.

کنترل تجهیزات شهربازی و نظارت بر بازار محصولات استاندارد

مدیرکل استاندارد لرستان همچنین نظارت بر تجهیزات شهربازی و زمین‌های بازی را از دیگر محور‌های فعالیت این اداره‌کل عنوان کرد و افزود: بررسی وضعیت ایمنی این تجهیزات با توجه به ارتباط مستقیم آنها با سلامت و امنیت استفاده‌کنندگان، به‌ویژه کودکان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی کنترل سوخت مایع و بازرسی از مراکز عرضه محصولات دارای نشان حلال را نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و اظهار داشت: نظارت بر این حوزه‌ها با هدف اطمینان از رعایت الزامات و ضوابط استاندارد، افزایش اعتماد عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.