باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ایام فاطمیه همایش بزرگ مداحان و فعالان هیأت‌های مذهبی شهرستان تیران و کرون با محوریت شعار و موضوع «حرف نو» با شکوه فراوان در شهر عسگران در بخش کرون شهرستان تیران و کرون از استان اصفهان ستان اصفهان برگزار شد. این مراسم معنوی در سالن همایش شهرداری عسگران با حضور پر شور مداحان، شاعران آیینی، مسئولان و خادمان اهل بیت (ع) برگزار شد. در این مراسم جمعی از مسئولان ارشد شهرستان و بخش، از جمله حجت الاسلام والمسلمین صائبی امام جمعه شهر عسگران، حجت الاسلام والمسلمین عباسی ریاست دادگاه بخش کرون، فرماندار شهرستان تیران و کرون مهندس ساعدفر، سرهنگ صابری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تیران و کرون، دکتر ایران‌خواه بخشدار بخش کرون، گودرزی شهردار شهر عسگران و سایر اقشار و مسئولان هیأت‌های مذهبی حضور داشتند.

در بخش پایانی این همایش، به مناسبت روز دانش‌آموز، از دانش‌آموزان مداح با اهدای لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.

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منبع: محمدعلی قنبری عسگرانی - اصفهان

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