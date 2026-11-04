باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جیمز تالاریکو، نامزد حزب دموکرات، با شکست کن پکستون، رقیب جمهوری‌خواه خود، موفق شد کرسی ایالت تگزاس در مجلس سنای آمریکا را به دست آورد و به ۳۸ سال غیبت دموکرات‌ها از نمایندگی این ایالت در سنا پایان دهد.

تالاریکو ۳۷ ساله، دادستان کل ایالت تگزاس و از متحدان برجسته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در یکی از رقابت‌های پرمخاطب انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره شکست داد.

این پیروزی یک تحول سیاسی مهم برای دموکرات‌ها در تگزاس به شمار می‌رود؛ ایالتی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ با اختلافی نزدیک به ۱۴ واحد درصد به ترامپ رای داده بود.

آخرین دموکراتی که در سال ۱۹۸۸ موفق به کسب کرسی تگزاس در مجلس سنا شده بود، لوید بنتسن بود. همچنین آخرین پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات یکی از مناصب ایالتی تگزاس به سال ۱۹۹۴ بازمی‌گردد.

تالاریکو، معلم سابق و دانشجوی یک موسسه الهیات وابسته به کلیسای پرسبیتری است، در کارزار انتخاباتی خود بر مسائل اقتصادی، هزینه‌های زندگی، ایمان مسیحی و ضرورت وحدت سیاسی تمرکز داشت.

او همچنین تلاش کرد آرای مستقل‌ها و جمهوری‌خواهان ناراضی از دولت ترامپ را به دست آورد و تاکید کرد که فشار‌های اقتصادی بر شهروندان و نفوذ ثروتمندان در سیاست آمریکا، مهم‌تر از اختلافات حزبی است.

در مقابل، پکستون ۶۳ ساله به دلیل سوابق حقوقی و سیاسی خود با انتقاداتی روبه‌رو بود.

مجلس نمایندگان ایالت تگزاس که تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار دارد، در سال ۲۰۲۳ به دلیل اتهامات فساد و سوءاستفاده از قدرت به برکناری پکستون رای داده بود، اما مجلس سنای این ایالت در نهایت او را تبرئه کرد.

همچنین در سال ۲۰۲۴، پرونده جداگانه اتهامات مربوط به کلاهبرداری در اوراق بهادار با توافقی حل‌وفصل شد که بر اساس آن، پکستون موظف شد خدمات اجتماعی انجام دهد، در دوره‌های آموزشی اخلاق شرکت کند و غرامت بپردازد. او ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرده است.

ترامپ از پکستون حمایت کرده بود؛ کسی که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه توانست جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه وقت، را در رقابتی سخت شکست دهد.

هزینه تبلیغات انتخاباتی در این رقابت، بر اساس برآورد‌های مربوط به مخارج انتخاباتی، از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر رفت. گروه‌های حامی جمهوری‌خواهان صد‌ها میلیون دلار برای حمایت از پکستون هزینه کردند که بخش قابل توجهی از آن با حمایت مالی ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، تامین شد. ماسک ۱۵۸ میلیون دلار به صندوق رهبری سنای آمریکا کمک کرد و مبالغ مشابهی نیز به یک کمیته اقدام سیاسی مستقل حامی پکستون اختصاص داد.

در مقابل، کارزار انتخاباتی تالاریکو اعلام کرد که او در سه‌ماهه سوم سال ۶۴ میلیون دلار کمک مالی جمع‌آوری کرده که ۹۷ درصد آن از محل کمک‌های کمتر از ۱۰۰ دلار بوده است.

پیروزی تالاریکو پس از چندین تلاش ناموفق دموکرات‌ها برای پیروزی در تگزاس به دست آمد. برجسته‌ترین نمونه این تلاش‌ها، شکست بتو اورورک در برابر تد کروز در سال ۲۰۱۸ بود؛ رقابتی که اورورک با اختلافی کمتر از ۲۱۵ هزار رای، معادل حدود ۲.۶ درصد آرا، در آن شکست خورد.

در همین حال، جمهوری‌خواهان در ایالت کارولینای شمالی نیز با شکست دیگری روبه‌رو شدند؛ جایی که روی کوپر، نامزد دموکرات‌ها، موفق شد کرسی مجلس سنای آمریکا را از جمهوری‌خواهان پس بگیرد.

همچنین جیمی آجر، نامزد دموکرات‌ها، کرسی حوزه انتخابیه یازدهم کارولینای شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا را به دست آورد تا تحول دیگری در نتایج انتخابات به سود دموکرات‌ها رقم بخورد.

منبع: المیادین