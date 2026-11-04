باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سمیه رفیعی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به روند ورود مجلس به موضوع میدان نفتی سهراب اظهار کرد: نخستین ورود نظارتی مجلس به این موضوع در مجلس یازدهم و از سوی فراکسیون محیط زیست، در پی دغدغه فعالان محیط زیست درباره بهره‌برداری و استحصال منابع نفتی در محدوده تالاب هورالعظیم انجام شد.

وی افزود: در آن مقطع، اسناد و مدارک مربوط به پروژه دریافت و بازدیدهای میدانی انجام شد که بررسی‌ها نشان داد برخی اقدامات و مجوزهای اولیه برای اجرای پروژه صادر شده است.

رفیعی با انتقاد از رویه صدور مجوز برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی بدون بررسی دقیق همه پیامدهای زیست‌محیطی گفت: متأسفانه در کشور رویه‌ای وجود دارد که یک دستگاه مجوزی را صادر می‌کند و پس از رسانه‌ای شدن موضوع و اعتراض مردم و فعالان محیط زیست، تازه تصمیم به توقف پروژه گرفته می‌شود؛ این رویه درستی نیست، زیرا برای بهره‌بردار و سرمایه‌گذار حقوقی ایجاد می‌کند که بازگشت از آن با دشواری‌های زیادی همراه است.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: در پروژه‌های بزرگی مانند میدان نفتی سهراب که هم از نظر مقیاس و هم از نظر ریسک، ابعاد گسترده‌ای دارند، بررسی همه جوانب پیش از صدور مجوز اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه زمانی که پای یک تالاب در میان است و تصمیم‌گیری درباره آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر محیط زیست منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست سازوکاری تحت عنوان ارزیابی اثرات زیست‌محیطی دارد که باید پیش از اجرای پروژه‌ها با دقت انجام شود. در موضوع میدان نفتی سهراب، بخشی از مجوزهای اولیه صادر شده و پروژه نیز فعالیت‌هایی را آغاز کرده بود، اما با آشکارتر شدن پیامدهای احتمالی، از جمله احتمال خشک شدن بخش‌هایی از بستر تالاب، ضرورت بازنگری در تصمیمات گذشته مطرح شد.

رفیعی ادامه داد: خشک شدن تالاب می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی برای زیست‌بوم منطقه و زندگی جوامع پیرامونی داشته باشد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری که مجوز دریافت کرده، خود را محق می‌داند که فعالیتش را ادامه دهد؛ بنابراین چنین چرخه معیوبی هم پروژه‌های اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌کند و هم موجب نارضایتی مردم می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه پروژه میدان نفتی سهراب در حال حاضر متوقف شده است، گفت: اخیراً شرکت مسئول اجرای این پروژه که وابسته به شرکت نفت است، جلسه‌ای با حضور همه ذی‌نفعان برگزار کرد که نماینده فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در آن حضور داشت.

وی افزود: در این جلسه از فعالان محیط زیست که پیگیر این موضوع بودند نیز قدردانی شد و در نهایت مقرر شد اجرای پروژه فعلاً متوقف بماند تا همه جوانب آن به‌درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

رفیعی با اشاره به ارتباط تخریب تالاب‌ها با افزایش کانون‌های گردوغبار اظهار کرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص از ستاد ملی مقابله با گردوغبار نیز در دستور کار فراکسیون محیط زیست قرار دارد و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده می‌دانیم هر عاملی که موجب ایجاد کانون‌های گردوغبار و گسترش نقاط مستعد گردوغبار در کشور شود، می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی تأکید کرد: اگر اجرای یک پروژه موجب بی‌آب یا کم‌آب شدن بخشی از بستر تالاب شود، باید پیامدهای آن به‌طور جدی بررسی شود و اجازه ندهیم تصمیمات نادرست، خسارت‌های بلندمدت و جبران‌ناپذیری به محیط زیست کشور وارد کند.