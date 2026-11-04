وزارت دفاع تأکید کرد: استقلال سیاسی بدون برخورداری از قدرت علمی، صنعتی و دفاعی، امکان صیانت پایدار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد: استقلال سیاسی بدون برخورداری از قدرت علمی، صنعتی و دفاعی، امکان صیانت پایدار ندارد.

متن بیانیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، یادآور ایستادگی و پایمردی ملت بزرگ ایران در برابر استعمار، سلطه‌طلبی و مداخله‌جویی قدرت‌های استکباری، به‌ویژه آمریکای جنایتکار است؛ روزی که نماد پیوند بیداری و آگاهی دینی و اراده ملی در دفاع از آزادی، استقلال، شرف و عزت ایران شد. تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال ۱۳۵۸، جلوه‌ای ماندگار از این حقیقت تاریخی بود که ملت بزرگ و مصمم ایران سلطه بیگانه را برنمی‌تابد و در برابر ستم، زیاده‌خواهی و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر سر فرود نمی‌آورد.

امروز، پس از گذشت بیش از چهار دهه از آن واقعه تاریخی و در پرتو تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر، پیام سیزدهم آبان همچنان زنده و راهگشاست: تنها راه استقلال، قطع دست، طمع و امید بیگانگان و اتکا به اراده ملی، دانش بومی، قدرت اقتصادی و توان دفاعی داخلی است. تجربه جنگ‌های اخیر بار دیگر نشان داد که اعتماد به وعده‌های قدرت‌های متجاوز و اتکا به تضمین‌های آنان، نمی‌تواند جایگزین هوشیاری، خوداتکایی و برخورداری از قدرت بازدارنده شود. ملت ایران در دفاع از حقوق، منافع و امنیت ملی خود نه مرعوب تهدید می‌شود و نه از مسیر استقلال و عزت خویش عقب‌نشینی می‌کند و در این مسیر تنها به وعده‌های الهی اعتماد کامل دارد.

در این مسیر، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، انسجام و وحدت ملی و پیوند ناگسستنی ملت، رهبری، دولت و نیروهای مسلح، از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتدار و امنیت کشور است. ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی صرفاً در برابر تحولات و تهدیدها واکنش نشان نداده، بلکه با حضور آگاهانه و اراده جمعی خود پشت سر ولی و مقتدای خود، معادلات را تغییر داده و مسیر تحولات و محاسبات را تحت تأثیر قرار داده است. تجربه جنگ‌های اخیر نیز بار دیگر آشکار ساخت که قدرت ملی ایران تنها در تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی خلاصه نمی‌شود؛ این قدرت، ریشه در معنویت، سرمایه اجتماعی، هویت تاریخی، روحیه و انگیزه بالا، انسجام ملی و اراده ملتی دارد که در لحظات سرنوشت‌ساز، صحنه را خالی نمی‌کند و تهدیدها را به فرصتی برای نمایش توان و اراده خود تبدیل می‌سازد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با چنین درکی از مفهوم استقلال و امنیت ملی، تقویت قدرت دفاعی کشور را مأموریتی راهبردی و بخشی از جهاد بزرگ ملی برای صیانت از استقلال و امنیت ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند. تجربه‌های تاریخی و تحولات امنیتی سال‌های اخیر نشان داده است که استقلال سیاسی بدون برخورداری از قدرت علمی، صنعتی و دفاعی، امکان صیانت پایدار ندارد. از این منظر، توسعه صنایع دفاعی، بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، دستیابی به قابلیت‌های نوین و تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح، صرفاً مأموریتی تخصصی و سازمانی نیست؛ بلکه جلوه‌ای عملی از اراده ملی برای حفظ استقلال، جلوگیری از مداخله بیگانگان و تضمین امنیت نسل‌های آینده است. باور وزارت دفاع این است که قدرت دفاعی متکی بر دانش و توان داخلی، نه‌تنها پشتوانه امنیت، آرامش و رفاه مردم، بلکه زبان گویای بازدارندگی و تضمین‌کننده صیانت از تمامیت ارضی و منافع ملی کشور است. این قدرت برای تهدید دیگران نیست؛ برای آن است که هیچ قدرتی اندیشه تجاوز و تحمیل اراده خود بر ملت بزرگ و سرافراز ایران را در سر نپروراند.

در این میان، نسل جوان، دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی و فناورانه کشور، سرمایه راهبردی ایران برای ساخت آینده‌ای مقتدر و مستقل هستند. اگر نسل دانشجویان انقلابی در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ در میدان دفاع از استقلال سیاسی کشور پیشگام شدند، امروز نسل جوان دانشمند، مهندس و متخصص، متعهد و متدین ایرانی در میدان استقلال علمی و فناوری، ادامه‌دهنده همان مسیر تاریخی است. میدان امروز، میدان تولید دانش، نوآوری، بازمهندسی، فناوری‌های پیشرفته و تبدیل ظرفیت‌های علمی به قدرت و اقتدار ملی است و آینده اقتدار ایران در گرو اعتماد به استعدادها و توانمندی‌های همین نسل خواهد بود.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، یاد و نام شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، به‌ویژه رهبر و قائد شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، و وزیران دفاع شهید، در رأس آنان شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، را گرامی می‌دارد؛ مردانی که در سنگر خدمت و دفاع از میهن، جان خویش را در راه امنیت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی تقدیم کردند.

راه پرافتخار این شهیدان، مسئولیت همگان را در پاسداری از دستاوردهای دفاعی کشور، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت بنیه دفاعی ایران سنگین‌تر می‌کند.»

برچسب ها: ۱۳ آبان ، استکبارستیزی ، وزارت دفاع
خبرهای مرتبط
بیانیه بسیج دانش‌آموزی به مناسبت ۱۳ آبان؛ تأکید بر تداوم راه مقاومت
سردار کرمی: حاصل تکرار اشتباه محاسباتی دشمنان، استمرار پیروزی‌های ملت ایران است
پاسخگویی به مردم وظیفه شرعی و قانونی مدیران است
سپاه پاسداران: بازدارندگی حداکثری با تمام توان در دستور کار است
باید دانش‌آموزانی بیدار، هوشیار، آگاه، مقاوم و عدالت‌خواه داشته باشیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انهدام یک فروند پهپاد MQ ۱ در آسمان قشم
کنایه سفارت ایران در انگلیس به ترامپ پس از شکست انتخاباتی: کتاب «تاریخ بی‌خردی» را بخوان
واکنش نمایندگی ایران در وین به ادعای گروسی
سرلشکر رضایی: هر کسی با ایران وارد تقابل شود، بهای آن را خواهد پرداخت
فرمانده نیروی قدس سپاه: آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست
وزیر خارجه آلمان به توجیه‌کننده جنایات جنگی علیه ایران تبدیل شده است
آیت‌الله لاریجانی: زنجیرهٔ شکست آمریکا از میدان به صندوق رأی رسید
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان با وزیر امور خارجه
نظارت بر نحوه مصرف و توزیع انرژی با جدیت دنبال شود
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
آخرین اخبار
وزیر خارجه آلمان به توجیه‌کننده جنایات جنگی علیه ایران تبدیل شده است
واکنش نمایندگی ایران در وین به ادعای گروسی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
فرمانده نیروی قدس سپاه: آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان با وزیر امور خارجه
سرلشکر رضایی: هر کسی با ایران وارد تقابل شود، بهای آن را خواهد پرداخت
کنایه سفارت ایران در انگلیس به ترامپ پس از شکست انتخاباتی: کتاب «تاریخ بی‌خردی» را بخوان
آیت‌الله لاریجانی: زنجیرهٔ شکست آمریکا از میدان به صندوق رأی رسید
انهدام یک فروند پهپاد MQ ۱ در آسمان قشم
نظارت بر نحوه مصرف و توزیع انرژی با جدیت دنبال شود
سردار طلایی‌نیک: ایستادگی ملت ایران بیش از گذشته الهام‌بخش ملت‌های آزاده است
بقائی خطاب به آمریکا: چاره‌ای جز درک این واقعیت ندارید که ایران شکست‌ناپذیر است
مخبر: ایران با انتقال هزینه جنگ به ایالات متحده برنده میدان شد
سردار قاآنی: مردان جبهه مقاومت وحدت ساحات را به رخ کشیدند
دولت خواستار اولویت رسیدگی مجلس به اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی شد
ابلاغ ماده واحده «موافقت با تأسیس صندوق توسعه عدالت آموزشی»
رهبر انقلاب: استمرار راهبرد ایران قوی‌تر؛ راه رسیدن به بازدارندگی مطلق است
جغرافیای ایران؛ برگ برنده در تغییر معادلات جنگ
نحوه انتقال اطلاعات از سامانه‌های رسمی کشور به سامانه مقابله با نفوذ مشخص شد
قطعنامه پایانی مراسم ۱۳ آبان با تاکید بر تأمین، تضمین و تثبیت حقوق هسته‌ای ملت ایران
اختلاف نتانیاهو و مخالفانش بر سر ایران، تنها در شیوه تقابل است
پیروزی در جنگ شناختی با آمریکا و اسرائیل
ضرورت شفاف‌سازی دارایی صندوق‌های بازنشستگی
دولت باید بیش از گذشته به حمایت از نیروهای مسلح بپردازد
شکست ترامپ در انتخابات آمریکا پس‌لرزه‌های شکست در مقابل ملت ایران است
عارف: وزرا برای استفاده از تجربه مدیران پیشین، دفتر ویژه تشکیل دهند
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان
راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران آغاز شد
قالیباف: مردم آمریکا به جنگ‌طلبی دولت ترامپ «نه» گفتند
بنویسید ۱۳ آبان؛ بخوانید یوم‌الله