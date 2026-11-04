باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد: حاصل تکرار هرگونه اشتباه محاسباتی و استمرار رفتارهای دشمنان، چیزی جز تکرار و استمرار پیروزی‌ها و سربلندی بیشتر ملت ایران نخواهد بود.

متن کامل پیام سردار سرتیپ پاسدار محمّد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن یوم الله ۱۳ آبان ماه روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

پاسداشت یوم الله ۱۳ آبان، که از سوی بنیانگذار فقید نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است، فرصت مغتنمی است تا ابعاد مختلف ده‌ها سال جنایات و دشمنی‌های نظام سلطه به سرکردگی امریکای جنایتکار و رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی علیه ملّت و کشور ایران، برای نسل‌های حاضر و بویژه برای جوانان این مرز بوم مورد بازخوانی قرار گیرد.

وقایع و حوادث مهّم و سرنوشت ساز سیزدهم آبان ماه، از تبعید حضرت امام (رحمه اللّه علیه) در سال ۱۳۴۳ تا به شهادت رساندن دانش آموزان انقلابی توسط رژیم امریکایی و سفّاک شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷، همچنین واقعه تسخیر لانه جاسوسی امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (رحمه اللّه علیه) در سال ۱۳۵۸، تماماً نشانگر استمرار خصومت جبهه استکبار و متقابلاً امتداد رسالت و مسیری است که ملّت رشید و انقلابی ایران برای حفظ و صیانت از استقلال، آزادی و کیان کشور و پاسداری از ارزش‌های انقلاب طی بیش از شش دهه گذشته تا کنون تحت رهبری‌های حکیمانه امامین انقلاب و مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) پیموده است.

پیشینة رفتاری امریکا علیه ملّت ایران طی دهه‌های گذشته تا کنون، از اقدامات خصمانة او در جریان نهضت ملّی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا توطئه‌های گوناگون آن رژیم از واپسین روز‌های پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا به امروز و بویژه تحمیل جنگ‌های دوّم و سوّم و اغتشاشات کودتاگونه دی ماه سال ۱۴۰۴، تماماً حاکی از خوی استکباری ساختار سلطه جوی حکمرانی امریکا، برای به تسلیم کشاندن، براندازی و نهایتاً بلعیدن ایران مقتدر است که به فضل الهی با ایستادگی و پاسخ مقتدرانه ملّت مقاوم و منسجم و ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های شهدای والامقام، همواره از دستیابی به اهداف شوم خویش ناکام مانده است.

امروز، پایمردی‌های نیرو‌های مسلّح جان برکف جمهوری اسلامی ایران در میادین نبرد و ایستادگی و حضور مستمر مردم بصیر و ولایتمدار در تجمعّات شبانه و تلاش و مجاهدت‌های بی وقفه مسئولین نظام در تبعیت از فرامین و رهنمود‌های حکیمانه مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا، جلوه‌های دیگری از انسجام و نقش آفرینی پیروزمندانه در مقابل خباثت‌های دشمنان قسم خورده، به سرکردگی دولت تروریستی امریکا است که در نتیجة آن بدخواهان این ملّت مبعوث شده و دشمنان این نظام مقدّس به روشنی دریافته‌اند که حاصل تکرار هرگونه اشتباه محاسباتی و استمرار رفتار‌های ددمنشانه آنان، چیزی جز تکرار و استمرار پیروزی‌ها و سربلندی بیشتر ملّت ایران و نیز سرعت یافتن اخراج آنان از منطقه و اضمحلال و نابودی رژیم صهیونیستی نخواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و جانفشانی‌های تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی، بویژه امام راحل عظیم الشأن (رحمه الله علیه) و امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و شهدای عزیز یوم الله ۱۳ آبان ماه، از پیشگاه خداوند قادر متعال، پیروزی قاطع و سربلندی ایران مقتدر را بر دشمنان ددمنش امریکایی، صهیونی و دست نشاندگان آنان مسئلت می‌نمایم.»