باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دویست و چهل‌وهشت شب استقامت + فیلم

تجمعات شبانه مردم در خیابان‌ها و میدان‌های کشور، برای دویست‌ و چهل‌وهشتمین شب متوالی ادامه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم در دویست‌وچهل‌وهشتمین شب تجمعات شبانه، با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها و سردادن شعار «مرگ بر آمریکا»، انزجار خود را از جنایات دشمن کودک‌کش اعلام کردند.

 

مطالب مرتبط
دویست و چهل‌وهشت شب استقامت + فیلم
young journalists club

دویست و چهل و پنجمین شب حضور حماسی مردم در خیابان + فیلم

دویست و چهل‌وهشت شب استقامت + فیلم
young journalists club

دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم

دویست و چهل‌وهشت شب استقامت + فیلم
young journalists club

تجدید پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب در ۲۴۱ شب قرار شبانه + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم
۶۴۸

نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم
۵۸۳

سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم
۵۳۱

چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم
۴۶۷

جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha