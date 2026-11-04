باشگاه خبرنگاران جوان:؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور نامزد نبوده و اگر نامش در برگه‌های رأی قرار داشت، جمهوری‌خواهان به «پیروزی قاطع» دست پیدا می‌کردند!

ترامپ در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «نام من در برگه رأی نبود؛ اگر حضور داشتم، به پیروزی قاطعی دست پیدا می‌کردیم! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.»

روزنامه «نیویورک‌تایمز» نیز به نقل از ترامپ گزارش داد که او ادعا کرده است: «کاملا آماده پذیرش نتایج انتخابات هستم.»

موضع‌گیری ترامپ پس از پیشتازی دموکرات‌ها در انتخابات روز سه‌شنبه مطرح شد؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به پیروزی این حزب و کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان منجر شود. چنین نتیجه‌ای به دموکرات‌ها امکان می‌دهد دستور کار سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری او با مانع روبه‌رو کنند.

دموکرات‌ها در رقابت‌های مجلس سنا نیز دستاورد‌هایی به دست آوردند که از جمله آنها می‌توان به تصاحب کرسی جمهوری‌خواهان در ایالت‌های کارولینای شمالی و تگزاس اشاره کرد.

اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند عملکرد او در مقام ریاست‌جمهوری، یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم رای‌دهندگان بوده و به کاهش حمایت‌ها از حزب جمهوری‌خواه منجر شده است. بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان از سیاست‌های ترامپ، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی درپی جنگ با ایران، انتقاد دارند.

بر اساس نظرسنجی‌های شبکه «سی‌بی‌اس نیوز»، میزان محبوبیت ترامپ به ۳۸ درصد رسیده که به گفته این شبکه، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های ثبت‌شده برای یک رئیس‌جمهور آمریکا در جریان انتخابات میان‌دوره‌ای محسوب می‌شود.

همچنین حدود ۶ نفر از هر ۱۰ رای‌دهنده اعلام کردند که ترامپ در تصمیم آنها برای رأی دادن در انتخابات مجلس نمایندگان تأثیرگذار بوده است. در همین حال، حدود سه‌چهارم شرکت‌کنندگان نیز از مسیری که کشور در پیش گرفته، ابراز نارضایتی کردند.

در نظرسنجی‌های خبرگزاری «رویترز» نیز حدود ۹ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده، هزینه‌های زندگی را عاملی مهم یا بسیار مهم در تصمیم انتخاباتی خود دانستند. همچنین حدود دو سوم شرکت‌کنندگان، ترامپ را مسئول افزایش قیمت‌ها معرفی کردند.

افزون بر این، حدود سه‌چهارم رأی‌دهندگان اعلام کردند که از وضعیت و مسیر کشور خشمگین یا ناراضی هستند. اکثریت آنها نیز معتقد بودند سیاست‌های دولت، از جمله تعرفه‌های گمرکی و جنگ علیه ایران، شرایط اقتصادی‌شان را بدتر کرده است.

نظرسنجی مشترک «رویترز/ایپسوس» که پیش از انتخابات انجام شد نیز نشان داد ۴۸ درصد از رأی‌دهندگانی که قصد شرکت در انتخابات را داشتند یا رأی خود را به صندوق انداخته بودند، اعلام کردند رأی آنها موضعی علیه ترامپ بوده است. در مقابل، ۲۵ درصد گفتند با هدف حمایت از او رأی داده‌اند و ۲۵ درصد دیگر نیز تأکید کردند که ترامپ هیچ تأثیری بر تصمیم انتخاباتی آنها نداشته است.

در همین نظرسنجی، ۴۹ درصد آمریکایی‌ها اعلام کردند وضعیت مالی‌شان از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ بدتر شده است. در مقابل، ۱۳ درصد معتقد بودند شرایط مالی آنها بهبود یافته است. همچنین ۴۸ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده، هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین عامل در تعیین انتخاب انتخاباتی خود دانستند.

نقش ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی

ترامپ انتخابات میان‌دوره‌ای را به آزمونی برای سنجش دستور کار سیاسی خود تبدیل کرده بود و با حضور در گردهمایی‌ها و برنامه‌های انتخاباتی، از نامزد‌های حزب جمهوری‌خواه حمایت کرد. او همچنین از هوادارانش خواسته بود گویی نام خودش در برگه رأی قرار دارد، در انتخابات شرکت کنند.

ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه «فاکس‌نیوز» در آستانه انتخابات گفت: «از همه می‌خواهم تصور کنند که نام من در برگه رأی قرار دارد.» او افزود: اگر هواداران ما رأی بدهند، با اختلاف زیادی پیروز خواهیم شد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین معتقد بود شکست جمهوری‌خواهان می‌تواند دستاورد‌های قانون‌گذاری دولت او را تضعیف کند.

در همین زمینه، گزارش خبرگزاری «رویترز» حاکی از آن است که کارزار انتخاباتی گسترده ترامپ برای حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه نتوانسته تصویر او را نزد رأی‌دهندگان بهبود ببخشد؛ موضوعی که در سایه تداوم نگرانی‌های اقتصادی و نارضایتی از وضعیت آمریکا رخ داده است.

از نظر نتایج انتخاباتی نیز جمهوری‌خواهان در ایالت کارولینای شمالی با ضربه‌ای مواجه شدند؛ جایی که روی کوپر، نامزد دموکرات‌ها، موفق شد کرسی مجلس سنا را از جمهوری‌خواهان پس بگیرد. همچنین جیمی آجر، نامزد دموکرات‌ها، کرسی حوزه انتخابیه یازدهم این ایالت در مجلس نمایندگان را به دست آورد تا تحول دیگری به سود دموکرات‌ها رقم بخورد.

همچنین جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات‌ها، موفق شد با شکست کن پکستون، رقیب جمهوری‌خواه خود، کرسی ایالت تگزاس در مجلس سنای آمریکا را تصاحب کند؛ پیروزی تاریخی که به غیبت دموکرات‌ها در نمایندگی این ایالت در سنا از سال ۱۹۸۸ پایان داد.

تالاریکو ۳۷ ساله در یکی از رقابت‌های پرمخاطب انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، پکستون، دادستان کل ایالت تگزاس و یکی از برجسته‌ترین متحدان ترامپ را شکست داد.

منبع: المیادین