باشگاه خبرنگاران جوان - سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در چهارمین کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا در مینسک (مورخ ۳ نوامبر) اظهار کرد: «روز تغییرات مدتی است که آغاز شده است. دشوار می‌توان گفت دقیقاً در چه مرحله‌ای هستیم آیا این روند در میانه خود قرار دارد و یا در اوج خود قرار دارد و به پایانش نزدیک می‌شود اما می‌توانم به شما اطمینان دهم که تغییرات با سرعتی فوق‌العاده و به صورت بنیادین در حال وقوع هستند.»

به گفته او، جهان در حال تجربه اوجِ تغییرات گسترده است؛ به‌طوری که ادبیات، تعاریف، رویکردهای سیاسی، اقطاب قدرت، و حتی ماهیت مناقشات در حال دگرگونی هستند.

او گفت: «اگر به نقشه اوراسیا نگاه کنید، می‌بینید که سراسر این منطقه، از اوکراین گرفته تا خلیج فارس و غرب آسیا، درگیر مناقشات و درگیری‌های متعددِ حل‌نشده و انباشته شده است که همگی به هم‌مرتبط بوده و بر هم تاثیر می‌گذارند. به همین دلیل است که اوراسیا در کانون این دوره گذار قرار گرفته است.»

معاون وزیر امور خارجه همچنین به تفصیل درباره وضعیت ایران صحبت کرد. وی تأکید کرد: «ما از حاکمیت و مردم خود دفاع می‌کنیم؛ اما در عین حال، از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد نیز دفاع می‌نماییم.»

خطیب‌زاده در سخنرانی خود، ضمن تشریح پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و محکوم نمودن جنایات و ترور رهبر معظم انقلاب و هدف قراردادن مقامات کشور و نیز کشتار زنان و کودکان بی گناه، بر ضرورت احترام به حقوق بین‌الملل، اصول منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورها به منظور حفظ و تداوم امنیت پایدار در جهان. منطقه تأکید نمود.

وی در سخنان خود با اشاره به موضوع منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای، برخورداری از حقوق هسته‌ای کشورمان در چارچوب پیمان عدم اشاعه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: «تا امروز سیاست ما نسبت به ان پی تی تغییری نکرده است اما همگان بدانند آنچه ایران را به رغم همه جفاها و فشارهای فزاینده متعهد به پادمان نگاه داشت چیزی فراتر از ان پی تی بود. آنچه برای ما قوی‌تر از ان پی تی بود، فتوای رهبر شهید ایران بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی واضع آن فتوا را شهید کردند و این اشتباه راهبردی بود که جبران آن برایشان غیر ممکن خواهد بود.»

وی ضمن تاکید بر موضع ایران در بحبوحه تنش‌های منطقه ای و ژئوپلیتیکی گفت: «ایران مسیر دیپلماتیک برای جلوگیری از یک تنش دیگر در منطقه را انتخاب کرده است، اما طرف مقابل بداند که هر گونه اشتباه محاسباتی پاسخ بی‌سابقه‌ای دریافت خواهد کرد. ایران در مقاومت خود، همه کارت‌ها را در دست دارد. همه کارت‌ها به جز یکی: تسلیم.»

خطیب‌زاده اظهار کرد که تجاوز نظامی آمریکا، محاسبات استراتژیک ایران را برای همیشه تغییر داد.

وی بر مشارکت‌های استراتژیک تهران و حمایت رسمی از طرح پیشنهادی منشور امنیتی اوراسیا برای مقابله با اقدامات یکجانبه قدرت‌های بزرگ جهانی تأکید کرد و افزود: «قابلیت‌های نظامی ایران در میدان نبرد و ابتکارات دیپلماتیک آن به عنوان یک جبهه متحد عمل می‌کنند و ایران تحت سایه تهدیدات خارجی، اجبار یا مذاکره را نخواهد ‌پذیرفت.»

سعید خطیب‌زاده از بلاروس بابت سازماندهی چنین نشست مهمی تشکر کرد و بیان نمود: «ما برای منطقه اوراسیا، کشور بلاروس و نقش آن در منشور تنوع و چندقطبی‌گرایی اوراسیا در قرن بیست و یکم اهمیت بسیاری قائلیم؛ ابتکاری که ما نه تنها به آن پیوسته‌ایم، بلکه در توسعه آن نیز مشارکت داریم. ما بسیار علاقه‌مندیم که همکاری‌های نزدیک خود را با روسیه و بلاروس ادامه دهیم و رایزنی‌های منظمی داشته باشیم.»



لازم به ذکر است در این کنفرانس، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، وزیر خارجه میانمار، نماینده ویژه دولت چین ، و مقامات بلندپایه کشورهای منطقه اوراسیا به ایراد سخنرانی پرداختند.



بر اساس اعلام مقام‌های بلاروس، بیش از ۶۰۰ شرکت‌کننده از حدود ۵۰ کشور در این کنفرانس حضور یافته‌اند.

سعید خطیب‌زاده در سخنرانی خود در حضور ۶۰۰ مقام و صاحب‌نظر از حدود ۵۰ کشور در مینسک تاکید کرد: هیچ قدرتی این موضع را به عنوان یک امتیاز از ایران نگرفته است، بلکه این یک تصمیم راهبردی و اصولی است که خود به آن دست یافته‌ایم و تحولات سال گذشته نیز بار دیگر صحت آن را به اثبات رساند.

معاون وزیر امور خارجه، تجاوزهای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در خرداد و اسفند ۱۴۰۵ را برخاسته از جاه‌طلبی‌های هژمونیک و سلطه‌جویانه آنها دانست و یادآور شد که این اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، پیامدهای عمیق و پایداری بر منطقه و جهان داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تنها به یک کشور حمله نکردند؛ بلکه حقوق بین‌الملل را هدف قرار دادند؛ آنها اصول منشور ملل متحد را نشانه رفتند. آن‌ها دستاوردهای جمعی کشورهای جهان در طول هفت دهه گذشته برای حفظ نظم بین‌المللیِ مبتنی بر قانون را به چالش کشیدند و شالوده دیپلماسی - یا آنچه از آن باقی مانده بود - را با انجام حملات در زمان انجام مذاکرات متلاشی کردند.

خطیب‌زاده با یادآوری اقدام متجاوزان در به شهادت رساندن حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانش‌آموزان و کودکان بیگناه میناب و لامرد، حمله به ناوشکن دنا در فاصله دو هزار کیلومتری از میدان نبرد و حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات تحت پادمان یک دولت عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خاطرنشان کرد:‌ بمب‌ها بر سر ایران فرود آمدند، اما بدعت ناشی از آن، دامن‌گیر تمامی جامعه جهانی شد و زخم‌های عمیقی بر پیکره منطقه و فراتر از آن وارد کرد.

منبع: ایسنا