باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب شامگاه سه‌شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان، با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از نظام و نیرو‌های مسلح اظهار کرد: مردم غیور ایران اسلامی بیش از هشت ماه است که با حضور در تجمعات شبانه، ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، حمایت خود را از رزمندگان و نیرو‌های مسلح کشور اعلام کرده‌اند و با مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی، از کشور دفاع می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به روند توسعه اعزام زائران از فرودگاه‌های استانی افزود: در سال‌های گذشته، اعزام زائران حج معمولاً از فرودگاه‌های ۲۳ مرکز استان انجام می‌شد که در دوره مسئولیت شهید بیات در سازمان حج و زیارت، این ظرفیت افزایش یافت و زمینه بهره‌مندی استان‌های بیشتری از این امکان فراهم شد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر پیگیری مطالبات زائران لرستانی تصریح کرد: پیگیر هستیم زمینه اعزام حجاج استان لرستان از فرودگاه خرم‌آباد فراهم شود تا زائران این استان برای آغاز سفر معنوی خود، امکان استفاده از ظرفیت فرودگاه مرکز استان را داشته باشند.

نواب همچنین با اشاره به فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه حج و زیارت خاطرنشان کرد: در پژوهشکده حج و زیارت آثار و کتاب‌های متعددی در زمینه مناسک، معارف، آداب، تاریخ و آیات مرتبط با حج تألیف و منتشر شده است که در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار متقاضیان تشرف به حج اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۰۰ هزار نفر از ایرانیان در صف انتظار اعزام به حج قرار دارند؛ آماری که نشان‌دهنده حجم بالای تقاضا برای حضور در این سفر معنوی است.

منبع: تسنیم