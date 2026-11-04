ساتبا نسبت به فعالیت‌های سودجویانه برخی افراد تحت عنوان جذب سرمایه‌ و اعطای تسهیلات برای توسعه تجدیدپذیرها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - پیرو وصول اخبار واصله از سوی سرمایه‌گذاران محترم احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در خصوص نحوه دریافت تسهیلات، و با هدف شفاف‌سازی رویه‌های اعطای وام‌های کم‌بهره، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) موارد زیر را جهت اطلاع عموم اعلام کرد:

۱. با توجه به توسعه چشمگیر طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر و استقبال روزافزون سرمایه‌گذاران، اخیراً برخی اشخاص و مراجع با انتشار مطالبی در فضای مجازی، ادعاهایی مبنی بر امکان تأمین مالی پروژه‌ها، اخذ تسهیلات و یا تسهیل و تضمین دریافت وام‌های تخصیصی از سوی ساتبا مطرح کرده‌اند.

۲. بدین‌وسیله تأکید می‌شود هیچ‌یک از اشخاص، شرکت‌ها، مؤسسات و کانال‌های منتشرکننده این‌گونه اخبار، مورد تأیید یا دارای نمایندگی و مجوز از سوی ساتبا نیستند و هرگونه ادعای همکاری، تضمین دریافت تسهیلات یا تسهیل فرآیند اخذ وام از طریق واسطه‌ها فاقد اعتبار است.

۳. تمامی برنامه‌ها، فراخوان‌ها و سازوکارهای مورد تأیید ساتبا در زمینه تأمین مالی و اعطای تسهیلات کم‌بهره (از محل وجوه اداره‌شده، یارانه سود تسهیلات و سایر کمک‌های فنی و اعتباری دولتی)، صرفاً از طریق وب‌سایت رسمی و کانال‌ها و درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی این سازمان اعلام می‌شود.

در پایان، ساتبا از کلیه متقاضیان و سرمایه‌گذاران درخواست کرد پیش از هرگونه عقد قرارداد، پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات و مدارک به اشخاص متفرقه، از صحت اخبار و اعتبار مراجع از طریق مجاری رسمی سازمان اطمینان حاصل کنند.

شایان ذکر است ساتبا حق قانونی خود جهت پیگیری موارد سوءاستفاده از نام و اعتبار این سازمان را از طریق مراجع ذی‌صلاح محفوظ می‌دارد.

برچسب ها: انرژی تجدیدپذیر ، انرژی پاک
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