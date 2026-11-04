باشگاه خبرنگاران جوان - اجرای طرح‌های انتظامی در شهرستان‌های مختلف استان به کشف محموله‌های آرد و کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع، توقیف سوخت قاچاق، دستگیری سارقان و خرده‌فروشان مواد مخدر و برخورد با واحد‌های صنفی متخلف منجر شد.

پلیس لرستان در جریان این عملیات‌ها علاوه بر کشف چندین محموله کالای اساسی و سوخت فاقد مجوز، طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی را نیز در شهرستان‌های استان اجرا کرد که حاصل آن دستگیری متهمان، کشف اموال مسروقه و توقیف وسایل نقلیه متخلف بود.

توقیف کامیون حامل ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در خرم‌آباد

سرهنگ هادی کیانمهر، فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد، در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با قاچاق کالا‌های اساسی، حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از خودروی مذکور، ۱۲۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به وزن مجموعاً ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم را که به‌صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد، کشف کردند

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

اجرای طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی در بروجرد

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی بروجرد، اظهار داشت: در راستای برخورد قاطع با هنجارشکنان، ۱۸ دستگاه وسیله نقلیه متخلف، فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش که بعضاً موجب آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت می‌شدند، در سطح معابر و حوالی مراکز آموزشی و مدارس توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی افزود: همچنین با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی که یکی از آنها دارای سابقه سرقت در تهران بود، کشف و سارق آن نیز دستگیر شد.

مهدوی‌کیا گفت: در ادامه این طرح، سه خرده‌فروش مواد مخدر حین فروش مواد دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر از آنها کشف شد. همچنین دو دستگاه موتورسیکلت که برای توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف و متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کشف یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی کوهدشت، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ کوهدشت حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان باری حامل بار مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۴۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی، در مجموع به وزن یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم، خارج از شبکه توزیع کشف شد، افزود: یک نفر در این رابطه دستگیر و به همراه پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلمب دو کافه‌رستوران و اخطار به واحد‌های صنفی متخلف در خرم‌آباد

سرگرد نصیر کوهزادی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان، در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، طی بازدید‌های میدانی از واحد‌های صنفی شهرستان خرم‌آباد، با تخلفات مختلف برخورد کردند.

وی افزود: در این عملیات، دو واحد کافه‌رستوران که پیش از این نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط انتظامی و بی‌توجهی به اخطار‌های قبلی تذکر گرفته بودند، به دلیل تکرار تخلفات و ایجاد مزاحمت برای شهروندان پلمب شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان تصریح کرد: همچنین در جریان بازرسی از سایر واحد‌های صنفی، برای چهار واحد دیگر که با استفاده از تصاویر و ویدئو‌های نامتعارف در بستر‌های فضای مجازی و نمایش و انتشار وسایل ممنوعه از جمله چاقو، پنجه‌بوکس، تبر و سایر ابزار‌های غیرمجاز با هدف جذب مشتری، ضوابط انتظامی را زیر پا گذاشته بودند، اخطار پلمب صادر شد.

توقیف کامیون حامل گازوئیل خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

سرهنگ علی اسدالهی، فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان حین کنترل محور‌های مواصلاتی موفق به توقیف یک دستگاه خودروی تریلر تانکردار حامل ۳ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع شدند

فرمانده انتظامی الیگودرز بیان داشت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دورود

سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان دورود طی ۴۸ ساعت گذشته طرحی عملیاتی را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی سارقان، پنج نفر را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، مقادیری اموال مسروقه از جمله محتویات خودرو کشف شد و متهمان در تحقیقات پلیسی به پنج فقره سرقت اعتراف کردند. همچنین ۱۹ معتاد متجاهر در سطح معابر جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف و فاقد مدارک تصریح کرد: در اجرای این طرح، ۱۴ دستگاه خودرو و ۲۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

دستگیری سارق حرفه‌ای کنتور‌های آب در پلدختر

سرهنگ رسول کرمی‌چگنی، فرمانده انتظامی پلدختر، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندان و اعلام وقوع سرقت کنتور‌های آب منازل در شهرستان پلدختر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پلدختر با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی متهم شدند و در عملیاتی وی را دستگیر کردند. همچنین تعدادی از اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به پنج فقره سرقت کنتور‌های آب اعتراف کرد، تصریح کرد: پرونده متهم پس از تکمیل برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

توقیف محموله ۲ تنی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی کوهدشت جنوبی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و مخلان اقتصادی، حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵۰ کیسه ۴۰ کیلوگرمی کود شیمیایی به وزن کلی ۲ تن را که فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع بود، کشف کردند.

سرهنگ امانی با اشاره به دستگیری یک نفر در این عملیات اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروی حامل بار نیز به پارکینگ منتقل شد.

کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۲ کیلوگرم تریاک در خرم‌آباد

سرهنگ هادی کیانمهر، فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با جرائم و برخورد با مخلان نظم و امنیت، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی محل نگهداری اقلام غیرمجاز شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و بازرسی از محل موردنظر، هفت دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمزارز به ارزش ۱۴ میلیارد ریال و ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

منبع: پلیس لرستان