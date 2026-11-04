یکی از دستورکارهای امروز مجلس ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - صحن علنی-وبیناری امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی با  ریاست علی نیکزاد نایب‌رئیس اول مجلس برگزار شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

برچسب ها: مقابله با نفوذ ، نمایندگان مجلس
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