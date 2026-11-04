بایرن مونیخ با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اتلتیکو مادرید در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا، به رده هشتم جدول رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در یکی از دیدارهای مهم هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا، بایرن مونیخ در ورزشگاه متروپولیتانو و در خانه اتلتیکو مادرید با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

در این مسابقه که با قضاوت فرانسوا لتکسیه برگزار شد، لنارت کارل در دقیقه ۵۴ گل نخست بایرن را به ثمر رساند تا نماینده آلمان از میزبان پیش بیفتد؛ یوشوا کیمیش در دقیقه ۵۶ با دریافت کارت زرد جریمه شد. در ادامه، کنراد لایمر در دقیقه ۷۴ با پاس گل هری کین اختلاف را به دو گل افزایش داد و نتیجه را برای بایرن قطعی کرد.

در دقایق پایانی نیز جولیانو سیمئونه در دقیقه ۷۹ از اتلتیکو و یوزپ استانیشیچ در دقیقه ۹۰ از بایرن با کارت زرد داور جریمه شدند.

در پایان این مسابقه، کنراد لایمر به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. با این پیروزی، بایرن مونیخ با ۸ امتیاز در رده هشتم جدول لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت و اتلتیکو مادرید با ۴ امتیاز در جایگاه بیست‌ودوم ایستاد. 

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برچسب ها: اتلتیکو مادرید ، بایرن مونیخ
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