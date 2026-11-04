دموکرات‌ها با کسب ۵۴ کرسی، اکثریت سنا را به دست آورده و در مجلس نمایندگان هم با تصاحب ۲۲۴ کرسی حائز اکثریت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دموکرات‌ها با پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان کنگره را به دست گرفتند.

نامزدهای دموکرات‌ با کسب ۵۴ کرسی در برابر ۴۴ کرسی جمهوری‌خواهان، اکثریت مجلس سنا را به دست آوردند. شرط پیروزی در مجلس سنا کسب ۵۱ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی است.

دموکرات‌ها علاوه بر کسب اکثریت سنا، در تگزاس و کانزاس نیز به یک پیروزی تاریخی دست یافتند و موفق شدند برای نخستین بار از سال ۱۹۸۸ کرسی سنای ایالت تگزاس و برای نخستین بار از سال ۱۹۳۲ کرسی سنای ایالت کانزاس را به دست آورند.

این دو ایالت پیش از این در نقشه انتخاباتی آمریکا جزو ایالت‌های قرمز (جمهوریخواه) محسوب می‌شدند. 

«لیام نیسان» فعال رسانه‌ای و سیاسی آمریکایی در صفحه خود در شبکه ایکس در واکنشی کنایه‌آمیز به نتیجه انتخابات تگزاس نوشت: «ترامپ در تغییر رژیم در ایران شکست خورد، اما در تگزاس موفق شد!»

«جیمز تالاریکو» سناتور دموکرات منتخب ایالت تگزاس پس از پیروزی بر رقیب جمهوری‌خواه خود گفت: «ما ایالت تگزاس را پس گرفتیم و ثابت کردیم که تمام پول‌های دنیا نمی‌تواند در برابر اراده مردم ما بایستد.»

«عبدالرحمن السید» نامزد پیروز حزب دموکرات در ایالت میشیگان که به عنوان اولین سناتور مسلمان وارد کنگره آمریکا شد نیز پس از پیروزی گفت: «آیپک (لابی اسرائیل در آمریکا) ۴۲ میلیون دلار علیه ما هزینه کرد، اما ما توانستیم آن را شکست دهیم. ما نمی‌خواهیم پول‌هایمان برای تأمین مالی آپارتاید، نسل‌کشی یا جنگ‌ها استفاده شود.»

همچنین، بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، دموکرات‌ها با کسب ۲۲۸ کرسی مجلس نمایندگان، اکثریت این مجلس را نیز به دست آوردند. شرط پیروزی در مجلس نمایندگان کسب ۲۱۹ کرسی از مجموع ۴۳۵ کرسی است. جمهوری‌خواهان هم فعلا ۱۳۹ کرسی این مجلس را تصاحب کرده‌اند. 

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در توجیه شکست حزب خود مدعی شد که اگر اسم او به عنوان نامزد در برگه‌های رای بود به یک پیروزی قاطع دست می‌یافت! او همچنین با تبریک پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره گفت: مشتاقانه منتظر همکاری با آن‌ها در راستای منافع کشورمان هستم.

ترامپ همچنین اذعان کرد: «معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما آمریکایی‌ها به اهمیت آنچه در مقابل به آن دست یافته‌ایم، واقف هستند!»

«تریتا پارسی» نویسنده و تحلیلگر ایرانی-سوئدی مقیم آمریکا هم در واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «بیایید صادق باشیم. دموکرات‌ها پیروز انتخابات آمریکا نشدند بلکه این ایران بود که پیروز شد.»

«ساگار انجتی» تحلیل‌گر سیاسی آمریکایی و مجری برنامه «بریکینگ پوینتس» نیز پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نوشت: «شکست پروژه تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر شد!»

روزنامه واشنگتن‌پست پس از اعلام نتایج انتخابات در مطلبی نوشت: رأی‌دهندگان آمریکایی به رئیس‌جمهور ترامپ ضربه‌ای تاریخی وارد کردند که از سال ۱۹۷۴ بی‌سابقه بود.

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، کنگره آمریکا ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
منتظر کودتا در امریکا باشید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
برای ما مهمتر از همه چیز، باز کردن مشت وطن فروشان داخلیه که در دولت لانه کرده اند
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۷:۳۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
لااقل میدونیم دموکرات ها بیان تحریم کمتر میشه و اقتصاد و تورم مثل الان نمیترکه. جنگ هم نمیشه
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
هرکدام یک تیغه قیچی هستند برای قیچی کردن اسلام ناب و حق.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
مهم نیس
۳
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
سگ زرد برادر شغال هست.
۳
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
رضا اکبرنیا
۱۷:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
داداش گلم به قول تریتا پارسی، این دموکرات ها نبودن که پیروز انتخابات شدن، بلکه ایران بود، دموکرات ها هم دوست ما نیستن اما با این باخت جمهوری خواهان، حساب و کتاب خیلی از مسائل در برابر مردم خودشون به دستشون میاد. بلاخره به زودی خان آخر یعنی انتخابات ریاست جمهوری از راه میرسه و دموکرات ها باید از دلایل شکست جمهوری خواهان درس بگیرن تا پیروز اون انتخابات باشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
این یعنی اینکه ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 دیگه رییس جمهور نیست
۱۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
شماها خیلی جک هستین
سواد نداری نه ؟ مطالعه کن حداقل
Iran (Islamic Republic of)
داریوش
۱۴:۴۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
کسایی که میگن فرقی نداره دموکرات بیاد حکایت شون دوستی خاله خرسه است! هیچی نه از سیاست میدونن و اینکه میخوان باخت خفت بار ترامپ رو عادی جلوه بدن پس سکوت کنن بهتره
۶
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اونایی که فک میکنن دموکرات ها خوبن واقعا توی توهم زندگی میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اینکه دار و دسته ترامپ کنار زده شد خیلی خوبه که من نمیفهمم چرا بعضی ها اینجا یا سایت تابناک موج منفی میدن؟
دموکرات درسته بد هست اما برای ایران مثل بد (دموکرات) و بدتر (ترامپ) هست
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
رئیس جمهور امریکا قدرت زیادی داره
میتونه حتی نفس کشیدن نماینده ها رو وتو کنه
هر حکمی و برنامه ای بدن را وتو خواهد کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
انشاالله این گنبد کاخ سفید را با موشک های قاره پیما مون یک زمانی بزنیم انتقام رهبری شهید و مردم را بگیریم
۶
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۵۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
خداوند مکرمکاران به خودشان برگرداند و آیه صریح قران می باشد و مکرو مکرالله
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
تغییرات در هر جای دنیا برای ما فرقی نداره ...
خودمان باید مواظب خودمان باشیم.
۴
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
به هیچ کدامشان اعتمادی نیست
۵
۴۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
سگ زرد و شغال و خوک از یک نژاد هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
همشون حرامزاده‌های اپستینی هستند،شک نکنید
۷
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۰۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
بعضی ها فکر میکنند دمکراتها بهترند وای چه خیال بدی
۹
۳۷
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۱۲
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