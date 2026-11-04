باشگاه خبرنگاران جوان - دموکرات‌ها با پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان کنگره را به دست گرفتند.

نامزدهای دموکرات‌ با کسب ۵۴ کرسی در برابر ۴۴ کرسی جمهوری‌خواهان، اکثریت مجلس سنا را به دست آوردند. شرط پیروزی در مجلس سنا کسب ۵۱ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی است.

دموکرات‌ها علاوه بر کسب اکثریت سنا، در تگزاس و کانزاس نیز به یک پیروزی تاریخی دست یافتند و موفق شدند برای نخستین بار از سال ۱۹۸۸ کرسی سنای ایالت تگزاس و برای نخستین بار از سال ۱۹۳۲ کرسی سنای ایالت کانزاس را به دست آورند.

این دو ایالت پیش از این در نقشه انتخاباتی آمریکا جزو ایالت‌های قرمز (جمهوریخواه) محسوب می‌شدند.

«لیام نیسان» فعال رسانه‌ای و سیاسی آمریکایی در صفحه خود در شبکه ایکس در واکنشی کنایه‌آمیز به نتیجه انتخابات تگزاس نوشت: «ترامپ در تغییر رژیم در ایران شکست خورد، اما در تگزاس موفق شد!»

«جیمز تالاریکو» سناتور دموکرات منتخب ایالت تگزاس پس از پیروزی بر رقیب جمهوری‌خواه خود گفت: «ما ایالت تگزاس را پس گرفتیم و ثابت کردیم که تمام پول‌های دنیا نمی‌تواند در برابر اراده مردم ما بایستد.»

«عبدالرحمن السید» نامزد پیروز حزب دموکرات در ایالت میشیگان که به عنوان اولین سناتور مسلمان وارد کنگره آمریکا شد نیز پس از پیروزی گفت: «آیپک (لابی اسرائیل در آمریکا) ۴۲ میلیون دلار علیه ما هزینه کرد، اما ما توانستیم آن را شکست دهیم. ما نمی‌خواهیم پول‌هایمان برای تأمین مالی آپارتاید، نسل‌کشی یا جنگ‌ها استفاده شود.»

همچنین، بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، دموکرات‌ها با کسب ۲۲۸ کرسی مجلس نمایندگان، اکثریت این مجلس را نیز به دست آوردند. شرط پیروزی در مجلس نمایندگان کسب ۲۱۹ کرسی از مجموع ۴۳۵ کرسی است. جمهوری‌خواهان هم فعلا ۱۳۹ کرسی این مجلس را تصاحب کرده‌اند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در توجیه شکست حزب خود مدعی شد که اگر اسم او به عنوان نامزد در برگه‌های رای بود به یک پیروزی قاطع دست می‌یافت! او همچنین با تبریک پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره گفت: مشتاقانه منتظر همکاری با آن‌ها در راستای منافع کشورمان هستم.

ترامپ همچنین اذعان کرد: «معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما آمریکایی‌ها به اهمیت آنچه در مقابل به آن دست یافته‌ایم، واقف هستند!»

«تریتا پارسی» نویسنده و تحلیلگر ایرانی-سوئدی مقیم آمریکا هم در واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «بیایید صادق باشیم. دموکرات‌ها پیروز انتخابات آمریکا نشدند بلکه این ایران بود که پیروز شد.»

«ساگار انجتی» تحلیل‌گر سیاسی آمریکایی و مجری برنامه «بریکینگ پوینتس» نیز پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نوشت: «شکست پروژه تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر شد!»

روزنامه واشنگتن‌پست پس از اعلام نتایج انتخابات در مطلبی نوشت: رأی‌دهندگان آمریکایی به رئیس‌جمهور ترامپ ضربه‌ای تاریخی وارد کردند که از سال ۱۹۷۴ بی‌سابقه بود.