محدودیت تردد در پنج مسیر اصلی سنندج همزمان با راهپیمایی ۱۳ آبان

رئیس پلیس راهور استان کردستان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی و ممنوعیت توقف خودرو در محدوده میدان‌های آزادی و انقلاب سنندج همزمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد و مسیرهای مشمول محدودیت و توصیه‌های ترافیکی به شهروندان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ رضا همتی‌زاده اظهار کرد: به‌منظور تأمین امنیت و ایمنی راهپیمایان، تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در محدوده برگزاری مراسم ۱۳ آبان، تمهیدات انتظامی و ترافیکی ویژه‌ای در شهر سنندج پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ممنوعیت توقف خودروها در محدوده برگزاری مراسم افزود: از ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه تا پایان مراسم، پارک و توقف تمامی وسایل نقلیه در رینگ میدان آزادی و محدوده ۵۰ متری اضلاع مجاور آن ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان کردستان ادامه داد: این محدودیت در رینگ میدان انقلاب و محدوده ۵۰ متری اطراف آن در هر دو سمت خیابان نیز اعمال می‌شود و شهروندان باید پیش از آغاز محدودیت‌ها نسبت به جابه‌جایی خودروهای پارک‌شده در این محدوده‌ها اقدام کنند.

همتی‌زاده با تشریح مسیرهای مشمول محدودیت ترافیکی در روز چهارشنبه ۱۳ آبان گفت: تردد وسایل نقلیه در خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مراسم و مسیر راهپیمایی با محدودیت مواجه خواهد شد.

وی مسیرهای اعمال محدودیت ترافیکی را شامل خیابان آیت‌الله طالقانی تا میدان انقلاب، تقاطع انقلاب و طول خیابان انقلاب تا میدان انقلاب، سه‌راه حبیبی و طول خیابان حضرت امام خمینی(ره) تا میدان انقلاب، خیابان فلسطین از سه‌راه کلینیک قدس تا میدان آزادی و خیابان‌های حسن‌آباد و آبیدر به سمت ضلع شمالی میدان آزادی اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور استان کردستان همچنین از ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها در طول مسیر راهپیمایی خبر داد و گفت: از ورود موتورسواران به محدوده برگزاری مراسم جلوگیری خواهد شد.

همتی‌زاده از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده، خودداری از پارک خودرو در محدوده‌های ممنوعه و همکاری با مأموران پلیس راهور، در برگزاری منظم مراسم و تسهیل عبور و مرور در سطح شهر مشارکت کنند.

بر این اساس، شهروندانی که قصد تردد در مرکز شهر سنندج را دارند، توصیه می‌شود در ساعات برگزاری راهپیمایی از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و با برنامه‌ریزی قبلی، از تردد غیرضروری در محدوده میدان آزادی، خیابان فردوسی و میدان انقلاب خودداری کنند.

برچسب ها: کردستان ، راهپیمایی 13 آبان ، محدودت ترافیکی
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