دادستان بندر آستارا گفت: هرگونه همکاری با شبکه‌های معاند و دشمنان کشور از طریق جمع‌آوری، انتقال و انتشار اطلاعات و تصاویر زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی، خط قرمز دستگاه قضایی است و با برخورد قاطع و بدون اغماض قانونی مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حسن‌بیگی، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با ارسال تصاویر دوربین‌های پایش تصویری سطح شهر آستارا به شبکه‌های معاند، در اقدامی مجرمانه با این جریان‌ها همکاری کرده بود.

حسن‌بیگی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و فراجا، فرد موردنظر که اقدام به ارسال تصاویر دوربین‌های پایش تصویری سطح شهر آستارا برای شبکه‌های معاند کرده بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد و پس از انجام اقدامات قانونی، به مرجع قضایی تحویل گردید.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با اشاره به اهمیت راهبردی سامانه‌های پایش تصویری در تأمین امنیت عمومی تصریح کرد: دوربین‌های نظارتی و پایش تصویری شهری از جمله ابزارهای مهم در ارتقای امنیت شهروندان، پیشگیری و مقابله با سرقت، شناسایی و پیگیری جرایم خشن، برخورد با متخلفان و مجرمان و کمک به کشف جرایم هستند و نقش مؤثری در افزایش ضریب امنیت و آرامش عمومی جامعه ایفا می‌کنند.

وی افزود: دسترسی و انتقال غیرمجاز تصاویر این سامانه‌ها به شبکه‌های معاند، علاوه بر خدشه‌دار کردن امنیت اطلاعاتی، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های نظارتی شهر و اخلال در مأموریت‌های امنیتی و انتظامی را فراهم کند؛ ازاین‌رو صیانت از این اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است.

حسن‌بیگی با تأکید بر ابعاد امنیتی این اقدام تصریح کرد: انتقال تصاویر و اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی کشور به شبکه‌های معاند و رسانه‌های وابسته به دشمن، چنانچه واجد وصف مجرمانه باشد، صرفاً یک اقدام رسانه‌ای یا ارتباطی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند مصداق همکاری مجرمانه با عوامل و جریان‌های متخاصم باشد و حسب مورد، مستوجب تعقیب و مجازات قانونی خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با لحنی قاطع هشدار داد: هیچ‌گونه همکاری با شبکه‌های معاند و دشمنان کشور، به‌ویژه در زمینه جمع‌آوری، انتقال و افشای اطلاعات و تصاویر زیرساخت‌های حساس و سامانه‌های پایش و نظارت شهری، از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند و با هر فردی که آگاهانه و عامدانه در چنین اقداماتی نقش داشته باشد، در چارچوب قوانین و مقررات و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا در پایان ضمن قدردانی از هوشیاری و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و فراجا، بر استمرار رصد تحرکات مشکوک و برخورد قانونی با تمامی عوامل و عناصر دخیل در اقدامات علیه امنیت کشور تأکید کرد.

برچسب ها: دستگیری ، سربازان گمنام
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