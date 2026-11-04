یک مقام آمریکایی پس از پیروزی‌های اولیه دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، از فضای پرچالش در کاخ سفید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفت که درپی پیروزی‌های اولیه دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، فضای حاکم بر کاخ سفید «چالش‌برانگیز» است.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: «فضای کاخ سفید چالش‌برانگیز است.» وی با اشاره به اینکه دونالد ترامپ صرف‌نظر از نتایج انتخابات، با «چپ‌گراها» مقابله خواهد کرد، به کارکنان خود هشدار داد: «آماده اتفاقات پیش رو باشید.»

این سخنان ترامپ پس از پیشتازی دموکرات‌ها در انتخابات روز سه‌شنبه مطرح شد؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به پیروزی این حزب و کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان منجر شود. چنین نتیجه‌ای به دموکرات‌ها امکان می‌دهد دستور کار سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا را در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری او با مانع روبه‌رو کنند.

دموکرات‌ها در رقابت‌های مجلس سنا نیز دستاورد‌هایی به دست آوردند که از جمله آنها می‌توان به تصاحب کرسی جمهوری‌خواهان در ایالت‌های کارولینای شمالی و تگزاس اشاره کرد.

اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند عملکرد او در مقام ریاست‌جمهوری، یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم رای‌دهندگان بوده و به کاهش حمایت‌ها از حزب جمهوری‌خواه منجر شده است. بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان از سیاست‌های ترامپ، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی درپی جنگ با ایران، انتقاد دارند.

منبع: النشره

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، کاخ سفید
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