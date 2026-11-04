وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان جمهوری اسلامی نماد مبارزه با سلطه‌گری جهانی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- آئین نواختن زنگ استکبار ستیزی صبح امروز در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار شد.

در این آئین علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت روز سیزدهم آبان به عنوان روز استکبارستیزی، خاطرنشان کرد که این مناسبت پیوند ناگسستنی با هویت دانش‌آموزان دارد.

وی افزود: از سال ۱۳۵۷ و حوادث پیرامون تبعید امام [خمینی] گرفته تا شهادت دانش‌آموزان در مقابل دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی، دانش‌آموزان ما همواره در خط مقدم مبارزه با زیاده‌خواهی‌های آمریکا بوده‌اند.

کاظمی با یادآوری نام شهید محمدحسین فهمیده، دانش‌آموز دلاور بسیجی، وی را نماد ایستادگی نوجوانان ایرانی دانست و گفت: این حوادث نشان‌دهنده ماهیت خبیث آمریکا و تلاش‌های آن برای سلطه‌گری در جهان است که امروز برای همه ملت‌ها آشکار شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ۴۷ سال تحریم و ستم آمریکا بر ایران، اظهار کرد: علیرغم تمامی جنایات و تلاش‌های استکبار برای تضعیف کشور، اراده ملت ایران و دانش‌آموزان و دانشجویان، آمریکا را به استیصال کشانده است. ما با تکیه بر میراث شهدا و دانش‌آموزان حوادث سال‌های ۵۷ و ۵۸، همچنان در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستاده‌ایم.»

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با تضعیف ایمان و باورهای دینی و ترویج ناهنجاری‌ها، روحیه مبارزه را در میان نسل جوان کمرنگ کند؛ حفظ ارزش‌های اخلاقی و زیست عفیفانه در کنار دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کاظمی با تأکید بر اهمیت «علم» به عنوان ابزار قدرت، تصریح کرد: دشمن از پیشرفت علمی ایران هراسان است. قدرت‌های علمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران، ثمره تلاش و سخت‌کوشی نسل‌های مخلص است. دانش‌آموزان باید با تمرکز بر تحصیل و دستیابی به قله‌های علمی، توان کشور را در عرصه‌های مختلف افزایش دهند.

وزیر آموزش و پرورش با توصیه به دانش‌آموزان جهت ایفای نقش اجتماعی در محیط‌های آموزشی، بر ضرورت «وحدت، مسئولیت‌پذیری و ولایت‌پذیری» گفت: آینده ایران و پاسداری از این خاک عزیز در دستان شماست. حضور فعال در تشکل‌های دانش‌آموزی و ایجاد فضایی شاداب و علمی در مدارس، بخشی از وظایف ملی شما برای حفظ و ارتقای ارزش‌های انقلاب است.

برچسب ها: روز دانش آموز ، روز استکبارستیزی
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