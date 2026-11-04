منچستریونایتد در دیداری پرهیجان، شکست ۲ بر صفر مقابل رم را با پیروزی ۳ بر ۲ عوض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در یکی از دیدارهای جذاب هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا، منچستریونایتد در ورزشگاه اولدترافورد میزبان رم بود و در حالی که با ۲ گل از حریف عقب افتاده بود، در نهایت به پیروزی ۳ بر ۲ رسید.

رم شروع بهتری داشت و در دقیقه ۱۱ با گل ماتیاس سوله از حریف پیش افتاد. دونیل مالن نیز در دقیقه ۱۷ از روی نقطه پنالتی گل دوم جالوروسی را به ثمر رساند تا منچستریونایتد نیمه نخست را با شکست ۲ بر صفر به پایان برساند.

اما شیاطین سرخ در نیمه دوم بازگشت فوق‌العاده‌ای داشتند. برونو فرناندز در دقیقه ۵۸ از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد تا امید میزبان برای تغییر نتیجه زنده شود، در ادامه، ماتئوس کونیا در دقیقه ۸۳ گل تساوی را به ثمر رساند و تنها سه دقیقه بعد، در دقیقه ۸۶، با ثبت دومین گل خود، کامبک منچستریونایتد را کامل کرد.

البته اتفاقات برای کونیا در دقایق پایانی به شکل دیگری پیش رفت؛ او در دقیقه ۸۷ کارت زرد گرفت و در دقیقه ۹۰ با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد. با وجود این، کونیا به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

منچستریونایتد با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در رده هفدهم جدول قرار گرفت. رم نیز با ۴ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.