رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به نتایج انتخابات آمریکا نوشت: مردم آمریکا به جنگ «نه» گفتند و ما هم این پیام را تأیید می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش تلویحی به نتایج انتخابات آمریکا، با اشاره به خواست عمومی مردم این کشور در مخالفت با جنگ نسبت به جنگ‌طلبی دولت آمریکا هشدار صریح داد و در پیامی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: چه از روی وجدان و چه از فشار خرج و مخارج زندگی، مردم آمریکا به جنگ «نه» گفتند و ما هم این پیام را تأیید می‌کنیم.

وی یادآور شد: اگر دولت آمریکا به خواست عمومی مردم خود خیانت کند تا به اربابان و باج‌گیران بین‌المللی خدمت کند، خواهد فهمید پاسخ ما به کابوسی برای دولت آمریکا تبدیل خواهد شد.

برچسب ها: آمریکا ، محمدباقر قالیباف
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
اهل حق
۱۱:۱۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
درود آزاد مرد
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