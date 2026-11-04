باشگاه خبرنگاران جوان- نعمان یزدانی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان‌شمالی گفت: ارزش کل گندم خریداری‌شده از کشاورزان استان بیش از ۵۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال است که از این میزان، ۲ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال همچنان باقی مانده و دولت تلاش دارد مطالبات گندم‌کاران را در کمترین زمان ممکن پرداخت کند.

وی با اشاره به رشد چشمگیر خرید تضمینی گندم در استان افزود: امسال ۱۱۵ هزار و ۷۹۹ تن گندم از کشاورزان خراسان‌شمالی خریداری شد که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۱۲۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان‌شمالی ارزش ریالی خرید تضمینی گندم را بیش از ۵۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان محصول با مشارکت ۹ هزار و ۵۹۸ کشاورز و از طریق ۳۲ مرکز خرید در سطح استان جمع‌آوری شده است.

یزدانی با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی انجام شد، اظهار کرد: تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه زمینه تحویل، خرید، ذخیره‌سازی و انتقال محصول گندم‌کاران را فراهم کرد.

وی خرید تضمینی گندم را از ماموریت‌های مهم این اداره کل در راستای اجرای سیاست‌های دولت و حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: این مجموعه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، هر ساله زمینه خرید و ذخیره‌سازی گندم تولیدی کشاورزان استان را فراهم می‌کند.

خراسان‌شمالی در شمال شرق کشور واقع شده و ۴۴ درصد جمعیت آن در مناطق روستایی سکونت دارند؛ از این رو بخش کشاورزی و پرداخت به‌موقع بهای محصولات، نقش مهمی در معیشت خانوار‌های روستایی استان دارد.

سال گذشته نیز با وجود شرایط دشوار ناشی از کم‌بارشی، بیش از ۵۱ هزار تن گندم از چهار هزار کشاورز در ۲۶ مرکز خرید استان جمع‌آوری شد که ارزش آن حدود یک همت برآورد شده بود.