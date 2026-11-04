مأموران یگان حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا در پی گزارش مردمی از قطع غیرمجاز درختان صنوبر در منطقه سیاه‌کشیم، متخلف را حین انتقال چوب دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین آقایی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا از کشف و توقیف یک محموله چوب قاچاق و دستگیری فرد متخلف در منطقه حفاظت شده سیاه‌کشیم، محدوده روستای خمسر این شهرستان خبر داد.

او گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر قطع غیرمجاز درختان در محدوده منطقه حفاظت‌شده سیاه‌کشیم، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بررسی‌های میدانی و پایش منطقه را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا افزود: در جریان بررسی‌ها مشخص شد فردی اقدام به قطع غیرمجاز ۳۲ قطعه درخت صنوبر کرده و در حال انتقال چوب‌های حاصل از قطع درختان است که با اقدام به موقع مأموران محیطبانی پاسگاه اسپند و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه‌سرا، شناسایی و متوقف شد.

آقایی تصریح کرد: در این عملیات، فرد متخلف دستگیر و کل محموله چوب قاچاق توقیف شد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

منطقه حفاظت شده سیاه‌کشیم به عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند تالابی و طبیعی استان گیلان، زیستگاه گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری است و حفاظت از پوشش گیاهی و درختان آن، نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک این منطقه دارد.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

برچسب ها: چوب قاچاق ، درختان صنوبر
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