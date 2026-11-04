چاک شومر تاکید کرد دموکرات‌ها فارغ از همکاری ترامپ، برای تامین نیاز‌های آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا امروز چهارشنبه پس از پیشتازی دموکراتها در انتخابات میان‌دوره‌ای اعلام کرد: به مردم آمریکا می‌گوییم که گشایش در راه است.

او با اشاره به اظهارات قبلی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر وتوی اقدامات دموکرات‌ها؛ ادامه داد: چه ترامپ با ما همکاری کند و چه نکند، برای تامین نیازهای آمریکایی‌ها تلاش خواهیم کرد.

شایان ذکر است که بر اساس گزارش‌ها، دموکرات‌ها با تصاحب شش کرسی جمهوری‌خواهان در سنا، اکثریت این مجلس را پس گرفتند. پیروزی آنها در ایالت‌های جمهوری‌خواه‌نشینی مانند تگزاس، آیووا، اوهایو، کانزاس و کارولینای جنوبی از مهم‌ترین نتایج این انتخابات بود. در تگزاس نیز جیمز تالاریکو با شکست کن پکستون، نامزد مورد حمایت ترامپ، به پیروزی تاریخی دست یافت؛ اتفاقی که پس از ۳۸ سال یک کرسی سنا را در این ایالت به دموکرات‌ها بازگرداند.

دموکرات‌ها همچنین توانستند اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند و با این پیروزی، کنترل کمیته‌های مهم کنگره و اختیارات نظارتی و تحقیقاتی آن را در اختیار بگیرند.

افزایش هزینه‌های زندگی، تورم، قیمت سوخت و نارضایتی از عملکرد ترامپ که پس از جنگ او و نتانیاهو علیه ایران بوجود آمد، از عوامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان ارزیابی شده است. این نتایج می‌تواند دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ را با چالش‌های جدی سیاسی و نظارتی روبه‌رو کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، رهبر دموکراتهای سنا ، چاک شومر
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