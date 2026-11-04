باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان، دانشجویان و مسئولان از میدان فلسطین شهر تهران آغاز شد و با حرکت به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا ادامه خواهد یافت.

راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است؛ راهپیمایی عظیمی که با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه، همزمان در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور برگزار خواهد شد تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.