رئیس پژوهشگاه علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اکنون حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور مبتلا به کبد چرب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و‌ متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در هفتمین کنگره بین المللی مدیریت دیابت گفت: در حال حاضر تشخیص سریع بیماری دبابت موضوع مهمی محسوب می‌شود.

به گفته وی ایران به سازمان جهانی بهداشت این قول را داده بود که ۸۰ درصد از بیماری دیابت را کنترل کند؛ اکنون ۳۰درصد از بیماری فشار خون کنترل می‌شود و می توانیم یک تحولی در زمینه تشخیص و کنترل بیماری‌های دیابت و فشارخون را از طریق روش‌های نوین انجام بدهیم.

وی با بیان اینکه برنامه ریری برای کاهش ۲۵ درصدی مرگ‌های زیر ۸۰ سال انجام شده است، تاکید کرد: یکی از بزرگترین پیمایش‌ها کنترل و رسیدگی به بیماران پری دیابت است؛ باید درمان مناسب برای بیماران پر خطر انجام دهیم.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی شده تا ۸۰ درصد بیماران دیابتی را در ۵ سال آینده تشخیص بدهیم؛ الان ۳۰ درصد از بیماران دیابتی را تشخیص داده‌ایم.

لاریجانی با اشاره به اینکه در حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور مبتلا به کبد چرب هستند، ادامه داد: اکنون ۲۵ درصد از افراد جامعه دچار مشکلات سلامت روان هستند.

رئیس پژوهشگاه علوم غدد بیان کرد: معتقدیم که باید تحقیقات را در خصوص بیماری‌های غیر واگیر در کشور افزایش داده و با ثبت بیماران غیر واگیر، مراقبت از بیماران را ساماندهی کنیم.

لاریجانی تصریح کرد: سلامت دیجیتال برای مانیتور کردن بیماران دیابتی کمک می‌کند و هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها کمک شایانی به متخصصان خواهد کرد.

وی ادامه داد:برای کنترل دیابت از ۴۰ به ۸۰ درصد از روش‌های معمول نمی‌توان به این امر مهم رسید و باید تحولی در این خصوص انجام شود.