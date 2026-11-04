باشگاه خبرنگاران جوان - لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، در دیدار مقابل استون ویلا بار دیگر تاریخ‌سازی کرد و با گلزنی در دقیقه هفتم مسابقه، رکوردی تازه در لیگ قهرمانان اروپا به نام خود ثبت کرد.

یامال با این گل، تعداد گل‌های خود در این رقابت‌ها را به ۱۴ رساند و از رکورد کیلیان امباپه عبور کرد. مهاجم فرانسوی پیش از رسیدن به ۲۰ سالگی موفق شده بود ۱۳ گل در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر برساند.

به این ترتیب، یامال اکنون به‌تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا در میان بازیکنان زیر ۲۰ سال را در اختیار دارد.