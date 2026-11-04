رئیس‌جمهور آمریکا با اذعان به تاثیر پرونده ایران بر شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، مدعی شد او زمان پایان جنگ را اعلام خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی به شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» ضمن تبریک به دموکرات‌ها به‌دلیل پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای، از آمادگی خود برای همکاری با آنها خبر داد و در عین حال تهدید کرد در صورت عدم همکاری، همه طرح‌ها را وتو خواهد کرد.

ترامپ گفت: «فکر می‌کنم دموکرات‌ها تمایل داشته باشند با من همکاری کنند، در غیر این صورت از حق وتوی خود در برابر همه‌چیز استفاده خواهم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین شبکه فاکس‌نیوز را مسئول بخشی از شکست‌های جمهوری‌خواهان دانست و گفت این شبکه به‌طور مداوم از مخالفان دموکرات میزبانی می‌کند.

ترامپ در ادامه، پرونده ایران را یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات دانست، اما مدعی شد آمریکایی‌ها اهمیت دستاوردهای دولت او در مواجهه با ایران را درک می‌کنند.

او درباره جنگ با ایران نیز اظهار داشت: «جنگ با ایران زمانی پایان خواهد یافت که من تصمیم بگیرم و اعلام کنم که پایان یافته است.»

ترامپ درحالی سعی دارد که از جنگ علیه ایران برای خود دستاورد بسازد که حدود سه‌چهارم رای‌دهندگان اعلام کردند که از وضعیت و مسیر آمریکا خشمگین یا ناراضی هستند. اکثریت آنها نیز معتقد بودند سیاست‌های دولت ترامپ، از جمله تعرفه‌های گمرکی و جنگ علیه ایران، شرایط اقتصادی‌شان را بدتر کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ با ایران ، انتخابات آمریکا ، جمهوری‌خواهان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
قبل از تمام اینها ، روحیه تروریستی ، غارتگری و هرج و مرج طلبی آمریکا
علت اصلی وضعیت فعلی آنهاست !!!!
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