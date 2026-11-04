باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- دیدارهای هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری چند مسابقه جذاب و نتایج پرگل پیگیری شد که در مهم‌ترین آنها، پاری‌سن‌ژرمن با ۶ گل ویارئال را شکست داد و منچستریونایتد نیز پس از عقب‌افتادن با دو گل، موفق شد رم را با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب کند.

نتایج دیدارهای برگزارشده به شرح زیر است:

• شاختار دونتسک صفر - اسپورتینگ یک

• گالاتاسرای ۲ - اشتوتگارت صفر

• اتلتیکو مادرید صفر - بایرن مونیخ ۲

• بارسلونا ۳ - استون ویلا صفر

• فاینورد صفر - اینتر ۳

• منچستریونایتد ۳ - رم ۲

• ویارئال صفر - پاری‌سن‌ژرمن ۶

• بودو گلیمت صفر - لیل صفر

• لاسک ۴ - اسلوان براتیسلاوا صفر

در پرگل‌ترین مسابقه این هفته، پاری‌سن‌ژرمن با نتیجه ۶ بر صفر از سد ویارئال گذشت. بارسلونا نیز با سه گل استون ویلا را شکست داد و اینتر با پیروزی ۳ بر صفر مقابل فاینورد، سه امتیاز ارزشمند به دست آورد.

همچنین منچستریونایتد در دیداری تماشایی شکست ۲ بر صفر را با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل رم عوض کرد. بایرن مونیخ هم در خانه اتلتیکو مادرید با دو گل به برتری رسید.

