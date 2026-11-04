وزیر آموزش و پرورش، گفت: قناعت و مناعت معلمان نباید بهانه‌ای برای غفلت مسئولان از بهبود وضعیت معیشتی آنان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران  با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، از اهمیت نقش دانش‌آموزان در تبلور اراده‌های ملی سخن گفت و تأکید کرد که این روزها فرصت‌های تربیتی ارزشمندی برای انتقال تجارب تاریخی به نسل جوان فراهم می‌کند.

تلاش برای بهبود معیشت معلمان

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش‌ها پیرامون دغدغه‌های معیشتی معلمان، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی این قشر، اظهار کرد: قناعت و طبع بلند جامعه معلمان نباید مانعی برای توجه دولت به مشکلات معیشتی آنان باشد. اگرچه اقدامات دولت در این حوزه ارزشمند بوده، اما نیاز به اقدامات بیشتری برای بهبود شرایط وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر تیم‌های فنی وزارتخانه در تعامل با سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس در حال بررسی هستند تا از طریق مسیرهای قانونی، منابع لازم برای بهبود معیشت معلمان در بودجه‌های آتی پیش‌بینی و تأمین شود.

تعامل با نمایندگان مجلس

کاظمی همچنین در خصوص نحوه تعامل با نمایندگان مجلس و فرآیند تصویب بودجه‌ها، تصریح کرد: ما به قوانین مجلس احترام می‌گذاریم و تلاش خود را برای ارائه برنامه‌ها به انجام می‌رسانیم. تفاوت دیدگاه‌ها در فرآیند رای‌گیری و تصویب بودجه‌ها امری طبیعی است و ما بر ادامه مسیر قانونی و تعامل با نمایندگان تأکید داریم.

برچسب ها: روز دانش آموز ، استکبار ستیز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
کلاسا باید ۱۵ نفره بشه و الا به طفلای معصوم ظلم شده
۰
۲
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