رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به جنگ رمضان، حضور مردم و انسجام ملی را عامل ناکامی محاسبات دشمن دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، سه‌شنبه‌شب در جمع مردم در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی بیرجند، با قدردانی از حضور و حماسه‌آفرینی ملت ایران اظهار داشت: باید به دست‌ها و بازوان توانمند مردانی که در میدان ماندند و اجازه ندادند خیابان‌ها جولانگاه اغتشاشگران شود، بوسه زد و در برابر مادران و بانوانی که غیرت، عفت و شجاعت را معنا کردند، سر تعظیم فرود آورد.

وی با اشاره به پیش‌بینی قائد شهید درباره حضور مردم در صحنه دفاع از کشور افزود: ایشان نوید داده بودند که اگر حادثه‌ای برای ایران اسلامی رخ دهد، مردم مبعوث خواهند شد و کار را به پایان خواهند رساند؛ امروز شاهد تحقق این وعده و حضور آگاهانه و حماسی مردم در دفاع از ایران اسلامی هستیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه نبرد امروز، جنگی تمدنی و وجودی میان جبهه حق و باطل است، تصریح کرد: یاران خداوند بندگان مخلصی هستند که برای پیاده‌سازی دین خدا و رسیدن به رشد و تعالی انسانی تلاش می‌کنند، در حالی که جبهه باطل از هیچ مکر و حیله‌ای برای مقابله با تحقق وعده‌های الهی فروگذار نمی‌کند.

زهرایی ادامه داد: اگر بخواهیم امروز مصداق روشن جبهه حق و باطل را مشخص کنیم، هر فردی که از انصاف و وجدان برخوردار باشد، اذعان می‌کند که پرچمدار جبهه حق، ایران اسلامی و جبهه مقاومت است؛ جبهه‌ای که پس از هفتم اکتبر موجب بیداری ملت‌ها شد و در برابر برده‌داری نوین، شکل تازه‌ای از انسانیت را به جهانیان نشان داد.

وی با اشاره به تفاوت ارزش‌ها و باور‌های دو جبهه خاطرنشان کرد: ما خود را فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س) و پیروان اولیای الهی می‌دانیم و برای حرکت در مسیر حق، به ائمه اطهار (ع) به‌عنوان انسان‌های کامل متوسل می‌شویم؛ در مقابل، جبهه باطل بر محاسبات مادی و دنیایی تکیه دارد و از هرگونه شرارت و مکر برای رسیدن به اهدافش استفاده می‌کند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه شجاعت، حماسه، غیرت، عفت و شهادت از ارزش‌های انسانی ملت ایران است، عنوان کرد: تفاوت اصلی دو جبهه در باور‌ها و اعتقادات آنهاست. فرزندان جبهه حق با این اعتقاد که خداوند جان و مال آنان را می‌خرد و بهشت و رضوان ابدی را وعده داده است، وارد میدان می‌شوند و همین باور، پشتوانه ایستادگی و مقاومت آنان است.

زهرایی با اشاره به نامتقارن بودن نبرد میان ایران اسلامی و دشمنان یادآور شد: از نظر تعداد نیروها، تجهیزات و امکانات نظامی، تناسبی میان جبهه حق و باطل وجود ندارد، اما آنچه موجب برتری جبهه حق می‌شود، جنگ اراده‌ها و باورهاست.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی گفت: این نبرد، جنگ میان اعتقادات و باور‌های یک ملت با افرادی است که پشت تجهیزات نظامی نشسته‌اند. از همین رو، دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم، وحدت ملی را از بین ببرد و اگر روزی بتواند در این وحدت رخنه ایجاد کند، باید آن روز را روز خطر دانست.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به محاسبات دشمن در تحولات اخیر بیان کرد: دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه تصور می‌کرد توان نظامی ایران اسلامی در حوزه آفندی و پدافندی تضعیف شده است. همچنین در اغتشاشات دی‌ماه با بهره‌گیری از عوامل و شبکه‌های سازمان‌یافته و فضای مجازی درصدد بود این تصور را ایجاد کند که بخشی از جامعه علیه نظام اسلامی وارد میدان خواهد شد.

زهرایی افزود: دشمن در مرحله بعد تصور کرد با هدف قرار دادن رأس هرم، شهادت امام و فرماندهان و ایجاد ازهم‌گسیختگی مدیریتی می‌تواند کشور را دچار فروپاشی کند. برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر نیز مدرسه میناب را هدف قرار داد و ۱۶۸ کودک را به شهادت رساند تا نشان دهد از همه خطوط قرمز انسانی عبور کرده است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود دچار خطا شد، اظهار داشت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها توان نظامی خود را از دست ندادند، بلکه در جنگ رمضان با فناوری‌های نوین و ابتکارات جدید، میدان نبرد را به منطقه کشاندند و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.