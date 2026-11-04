راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح امروز با حضور قشرهای مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های مردمی در بیش از ۱۵ نقطه استان یزد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ حجت‌الاسلام روح‌الله رحمانی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم امسال گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور در ۱۵ نقطه مختلف استان آغاز شده و حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، جلوه‌ای از وحدت و بصیرت جامعه است.

وی با تشریح مسیر راهپیمایی در شهر یزد افزود: این مراسم ساعت ۹ صبح از میدان شهید بهشتی آغاز شد و دانش‌آموزان «جانفدا» نیز با حرکت در مسیر خیابان قیام به سمت حسینیه شهدای گمنام امیرچقماق رفتند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: در طول مسیر راهپیمایی برنامه‌های متنوع فرهنگی، حماسی، انقلابی و بصیرتی پیش‌بینی شده و در محل اجتماع پایانی نیز برنامه‌های فرهنگی و هنری، سخنرانی و قرائت قطعنامه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رحمانی، با اشاره به برگزاری این مراسم در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، حضور گسترده مردمی را فرصتی بزرگ برای نمایش وحدت، بصیرت، ولایتمداری و مواضع مردم در قبال استکبارستیزی توصیف کرد.

۱۳ آبان؛ نیم قرن ایستادگی در برابر استکبار

روز ۱۳ آبان یادآور حوادث مهمی است که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکبار، یعنی آمریکا، از ایران نقش اساسی داشت؛ در این روز مأموران رژیم شاه، حضرت امام خمینی (ره) را در قم دستگیر و به دستور آمریکا به ترکیه تبعید کردند.

همچنین در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، دانش‌آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در ایران راهپیمایی کردند، اما دژخیمان رژیم شاه به آنان حمله کردند و آنان را به خاک و خون کشیدند. در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نیز دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند.

بدین‌ترتیب، مبارزه ضدآمریکایی مردم ایران ابعاد جدیدتری یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روز را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری کردند.

برچسب ها: راهپیمایی 13آبان ، دانش آموزان یزدی ، حماسه حضور و اقتدار ملی ، پرچم ایران پرچم افتخار
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