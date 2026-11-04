آرش پهالی با کسب رتبه سوم در رقابت‌های ووشو تالو، مدال برنز چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آرش پهالی در پایان مرحله فینال بسته چانگ‌چوان و گوئن‌شو ووشو تالو در رده سوم قرار گرفت و مدال برنز چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان را از آن خود کرد. 

آرش پهالی، ملی‌پوش ووشو تالو کشورمان که روز گذشته با قرارگیری در جمع ۸ نفر برتر بسته ترکیبی چانگ‌چوان و گوئن‌شو به مرحله فینال راه یافته بود، از ظهر امروز در دو فرم چانگ‌چوان و از عصر امروز نیز در فرم گوئن‌شو به اجرای فرم پرداخت. بر این اساس پهالی در فرم چانگ‌چوان با ثبت امتیاز ۹.۳۱۰ در رده چهارم قرار گرفت و در نوبت عصر نیز با کسب امتیاز ۹.۲۹۳، به امتیاز مجموع ۱۸.۶۰۳، رتبه نهایی سوم و مدال برنز دست یافت.

گفتنی است در مجموع بسته ترکیبی، نمایندگان چین و اندونزی با امتیازات ۱۸.۷۹۶ و ۱۸.۷۰۹ در رده اول تا دوم قرار گرفته و حائز مدال‌های طلا و نقره شدند. 

نماینده ووشو تالو کشورمان در این رویداد با مربی‌گری تیمور بنی‌طالبی حضور یافته بود.

برچسب ها: وشوو ، المپیک
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