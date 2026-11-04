تحلیلگر شبکه ۱۴ رژیم اسرائیل می‌گوید ترامپ به‌دلیل نحوه مدیریت جنگ با ایران، با هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی روبه‌رو خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نوعم امیر، تحلیلگر شبکه ۱۴ رژیم تروریستی اسرائیل، معتقد است دونالد ترامپ به‌دلیل نحوه مدیریت جنگ علیه ایران، با هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.

این تحلیلگر صهیونیست در ادامه تاکید کرد که اقتصاد آمریکا بهای سنگینی برای این جنگ می‌پردازد و هزینه‌های سیاسی آن نیز در صندوق‌های رای آشکار می‌شود.

وی در پایان هشدار داد: «کسی که جنگ را تا پایان پیش نمی‌برد، ممکن است دریابد دشمنی که از رویارویی جان سالم به در برده، همان کسی است که او را وادار به پرداخت هزینه می‌کند.»

در همین راستا خود ترامپ نیز اذعان کرد که پرونده ایران را یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات بوده است. 

شایان ذکر است که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موفق شدند کنترل سنا را از جمهوری‌خواهان پس بگیرند و اکثریت مجلس نمایندگان را نیز به دست آورند. این نتیجه به معنای از دست رفتن کنترل کنگره توسط حزب دونالد ترامپ است.

بازپس‌گیری کنگره به دموکرات‌ها امکان می‌دهد نظارت بر دولت ترامپ را افزایش دهند، تحقیقات درباره عملکرد دولت را پیش ببرند و روند تصویب طرح‌های جمهوری‌خواهان را با مانع مواجه کنند.

افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و پیامدهای اقتصادی دیگر جنگ علیه ایران از جمله عواملی هستند که در گزارش‌ها به‌عنوان دلایل نارضایتی رای‌دهندگان از ترامپ و جمهوری‌خواهان مطرح شده‌اند.

منبع: تلگرام عکا

برچسب ها: جنگ با ایران ، انتخابات آمریکا
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