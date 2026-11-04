باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه مشترک مجمع وزرای ادوار و وزرای دولت چهاردهم، با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه مدیران اجرایی پیشین در تصمیم‌سازی‌های کشور اظهار کرد: هر وزیر می‌تواند دفتری در وزارتخانه خود مخصوص وزرای ادوار تشکیل دهد و با سفارش کار به آنان، از دیدگاه‌ها و تجربیاتشان برای حل مسائل کشور بهره بگیرد.

وی با توصیه به وزرای دولت برای احترام به وزرای ادوار، بر اهمیت حفظ ارتباط میان مدیران فعلی و پیشین دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

انتقاد عارف از ناتوانی نظام اداری در استفاده از ظرفیت وزرای سابق

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی اشکالات ساختاری نظام اداری کشور گفت: نظام اداری ما قادر نیست از ظرفیت وزرای ادوار استفاده کند و حتی اطلاعات مربوط به دوره وزارت را در اختیار وزیری که پیش‌تر در آن وزارتخانه مسئولیت داشته است، قرار نمی‌دهد.

عارف در تشریح نمونه‌ای از این مشکل اظهار کرد: در همین دوره، یکی از وزرای ادوار اطلاعاتی از زمان مسئولیت خود درخواست کرد، اما این اطلاعات در اختیار او قرار نگرفت. پس از آنکه من نیز چنین درخواستی مطرح کردم، باز هم اطلاعات مورد نظر به آن وزیر ارائه نشد.

وی این موضوع را نمونه‌ای از مشکلات ساختاری نظام اداری در تعامل با مدیران پیشین دانست و بر ضرورت اصلاح این رویکرد تأکید کرد.

پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه و بودجه و مجمع وزرای ادوار

عارف با تأکید بر عزم دولت برای همکاری با مجمع وزرای ادوار اظهار کرد: برگزاری این جلسه در سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آمادگی دولت و مجمع وزرای ادوار برای همکاری با یکدیگر است.

وی افزود: دولت می‌تواند موضوعات و مسائل مورد نیاز خود را به مجمع وزرای ادوار سفارش دهد و این مجمع نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مشورتی خود را در اختیار دولت قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین پیشنهاد کرد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان برنامه و بودجه و مجمع وزرای ادوار منعقد شود تا سازوکار همکاری دفاتر تخصصی این سازمان با مجمع مشخص شود.

عارف با استقبال از طرح‌های مربوط به گرامیداشت وزرای ادوار شهید و وزرای بالای ۸۰ سال، گفت: تلاش می‌کنیم محل مناسبی نیز در اختیار مجمع وزرای ادوار قرار گیرد.

مجمع وزرای ادوار با هدف فعالیت غیرسیاسی و غیرحزبی شکل گرفت

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه شکل‌گیری مجمع وزرای ادوار اشاره کرد و گفت: از اوایل دهه ۸۰، برخی وزرای ادوار ایده تأسیس تشکلی غیرسیاسی و غیرحزبی را مطرح کردند و این مجموعه در سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: البته در آغاز فعالیت مجمع، این اشتباه رخ داد که تشکیل آن به تصویب دولت هشتم رسید و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب شد.

عارف افزود: جلسات مجمع وزرای ادوار در آن دوره با استقبال خوبی برگزار می‌شد و دولت هشتم نیز از دیدگاه‌های مشورتی این مجموعه به‌خوبی استفاده می‌کرد، اما دولت نهم از فعالیت مجمع استقبال نکرد.

وی درباره تغییر ساختار این مجموعه اظهار کرد: در اوایل دهه ۹۰ به این جمع‌بندی رسیدیم که مجمع باید در قالب یک تشکل مردم‌نهاد فعالیت کند و وابسته به دولت نباشد؛ ازاین‌رو، در سال ۱۳۹۵ با ساختار جدید از وزارت کشور مجوز گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: مجمع وزرای ادوار از ابتدا در ساختار جدید خود دو اصل را مورد توجه قرار داد؛ نخست آنکه وارد مسائل سیاسی نشود و دوم آنکه همه وزرای ادوار بتوانند عضو این تشکل باشند.

ارائه دیدگاه‌های مشورتی مجمع به ارکان حاکمیت

عارف با تشریح اهداف و شیوه فعالیت مجمع وزرای ادوار گفت: راهبرد این مجمع که با حضور نخبگان سیاسی و اجرایی تشکیل شده، ارائه مشورت به دستگاه‌های حاکمیتی است و گزارش‌های کارشناسی آن صرفاً برای این دستگاه‌ها ارسال شده است.

وی افزود: بنای مجمع بر این بوده است که دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف کشور در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار دهد؛ برای نمونه، دیدگاه‌های زیست‌محیطی مجمع در اختیار رهبر شهید انقلاب قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به همکاری کمیسیون حقوقی مجمع با قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این کمیسیون ارتباط بسیار خوبی با قوه قضاییه داشت و رئیس این قوه نیز بابت دیدگاه‌های مشورتی ارائه‌شده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع وزرای ادوار تشکر کرد.

عارف در عین حال به برخی موانع همکاری مجمع با دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: در مقطعی حتی موفق نشدیم برای دیدار با رئیس‌جمهور وقت، وقت ملاقات بگیریم. در این سال‌ها برخی وزرا استقبال خوبی از مجمع داشتند، اما برخی دیگر خود را بی‌نیاز از این تعامل می‌دانستند.

عضویت در مجمع وزرای ادوار بدون گزینش انجام می‌شود

معاون اول رئیس‌جمهور درباره سازوکار فعالیت مجمع وزرای ادوار اظهار کرد: در انتخاب اعضای این مجمع هیچ‌گونه گزینشی وجود ندارد و همه وزرای ادوار می‌توانند در آن عضویت داشته باشند.

وی افزود: اعضای هیئت‌رئیسه مجمع هر دو سال یک‌بار انتخاب می‌شوند و وزرای فعلی نیز اختیار دارند به عضویت این مجموعه درآیند.

عارف تأکید کرد: رویکرد مجمع، همکاری با نهاد‌های حاکمیتی و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی درباره چالش‌های کشور است.

بررسی سرشماری ۱۴۰۵ و مسائل اقتصادی و اجرایی کشور

در این نشست، گزارشی از روند اجرای سرشماری ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ و فعالیت سامانه‌های سازمان برنامه و بودجه، از جمله سامانه آمایش سرزمینی و سند تحول دیجیتال این سازمان، ارائه شد.

همچنین گزارشی از عملکرد هیئت‌مدیره و کمیسیون‌های مجمع وزرای ادوار تا پایان مهرماه سال جاری ارائه شد.

در ادامه، شماری از وزرای ادوار دیدگاه‌های خود را درباره فعالیت مجمع و مسائل مختلف کشور در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، معیشت، انرژی، علم و فناوری و سیاست خارجی مطرح کردند.

منبع: ریاست جمهوری