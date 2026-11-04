قشرهای مختلف مردم استان لرستان هم‌زمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، با حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی این روز تاریخی، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در استان لرستان، صحنه حضور پرشور و حماسی قشرهای مختلف مردم از گروه‌ها و نسل‌های گوناگون بود؛ حضوری که بار دیگر نشان داد مردم این دیار همچنان با روحیه‌ای انقلابی و عزمی راسخ، در مسیر پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند.

در این مراسم، زنان و مردان، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و دیگر قشرهای جامعه با حضور در مسیرهای راهپیمایی، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی با مضامین انقلابی، بار دیگر بر اهمیت حفظ استقلال، عزت ملی و مقابله با سیاست‌های سلطه‌طلبانه قدرت‌های استکباری تأکید کردند.

یوم‌الله ۱۳ آبان، یادآور سه رویداد مهم تاریخی، از جمله تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ روزی که در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از استقلال کشور ثبت شده است

حضور نسل نوجوان و جوان در کنار پیشکسوتان انقلاب، از جلوه‌های قابل توجه این راهپیمایی بود؛ حضوری که پیام روشنی از انتقال فرهنگ مقاومت، آگاهی تاریخی و روحیه استکبارستیزی به نسل‌های آینده در خود داشت.

مردم لرستان در این اجتماع باشکوه، با تأکید بر وحدت ملی و همبستگی اجتماعی، نشان دادند که مناسبت‌های انقلابی همچنان فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام انقلاب اسلامی است.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در لرستان، بار دیگر جلوه‌ای از حضور مردم در صحنه و تأکیدی بر این حقیقت بود که استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی، همواره از مهم‌ترین مطالبات و ارزش‌های مورد تأکید ملت ایران است.

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برچسب ها: 13 آبان ، لرستان
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