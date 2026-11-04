باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آغاز برداشت زعفران از مزارع چهارمحال و بختیاری + فیلم

برداشت زعفران از ۷۲ هکتار مزارع شهرستان کیار آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲ هزار کیلوگرم کلاله خشک زعفران از مزارع روستای حاجی آباد برداشت شود.

این محصول علاوه بر رونق کشاورزی، درآمدزایی برای کشاورزان منطقه به همراه دارد.

 

مطالب مرتبط
آغاز برداشت زعفران از مزارع چهارمحال و بختیاری + فیلم
young journalists club

افزایش تولید زعفران در خراسان رضوی + فیلم

آغاز برداشت زعفران از مزارع چهارمحال و بختیاری + فیلم
young journalists club

بانوی کارآفرین گهواره‌ای + فیلم

آغاز برداشت زعفران از مزارع چهارمحال و بختیاری + فیلم
young journalists club

پیش‌بینی تولید بیش از ۴۸ تن زعفران خشک در خراسان جنوبی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم
۶۴۸

نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم
۵۸۳

سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم
۵۳۱

چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم
۴۶۷

جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha