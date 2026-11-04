آغاز برداشت زعفران از مزارع چهارمحال و بختیاری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u06a9\u0644\u0627\u0644\u0647 \u062e\u0634\u06a9 \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062d\u0627\u062c\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0648\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0631\u0648\u0646\u0642 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc\u060c \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f\u0632\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n