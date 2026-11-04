باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی ۱۳ آبان (روز ملی استکبارستیزی) امروز سه شنبه ۱۳ آبان ماه در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ با حضور اقشار مختلف مردم غیور و انقلابی دیار میرزا در ۶۲ نقطه گیلان آغاز شد.

مردم رشت مرکز استان گیلان نیز با مشت‌های گره کرده، گام‌هایی استوار و سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار همیشگی خود را از استکبار جهانی ابراز می‌کنند.

نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در مدارس گیلان

امروز همچنین به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار، در مدارس گیلان زنگ استکبارستیزی به صدا درآمد.

دانش آموزان حاضر در این مراسم همزمان با سراسر کشور بر ادامه دادن راه شهدای کشورمان و مقابله با استکبار تاکید کردند.

۱۳ آبان سالروز تبعید امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران از ایران به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز نامگذاری شده است.