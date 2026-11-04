شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری یوم الله ۱۳ آبان ماه در شهر آبدان استان بوشهر را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است؛ راهپیمایی عظیمی که با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه، همزمان در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور برگزار می‌شود تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم راهپیمایی در شهر آبدان استان بوشهر را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - بوشهر

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فیلم اصلی
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گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در آبدان

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: یوم الله ۱۳ آبان ، مناسبت های مذهبی ، مراسم راهپیمایی
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