باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است؛ راهپیمایی عظیمی که با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه، همزمان در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور برگزار می‌شود تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم راهپیمایی در شهر آبدان استان بوشهر را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - بوشهر

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