عبدول السید، نامزد دموکرات انتخابات سنای آمریکا در میشیگان، با وجود حواشی و حملات سیاسی در جریان کارزار انتخاباتی از رقیب جمهوری‌خواه خود پیش افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدول السید، نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان، پس از شمارش حدود ۷۴ درصد آرا، از رقیب جمهوری‌خواه خود مایک راجرز پیشی گرفته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که عبدول السید ۵۱.۷ درصد آرا را کسب کرده، در حالی که سهم مایک راجرز ۴۶.۳ درصد بوده است.

شایان ذکر است که رقابت عبدول السید برای ورود به مجلس سنای آمریکا با حاشیه‌ها و تنش‌های سیاسی متعددی همراه بود. دونالد ترامپ و شماری از چهره‌های جمهوری‌خواه بار‌ها السید را به افراط‌گرایی متهم کردند. ترامپ حتی در یک گردهمایی انتخاباتی او را «جهادی» خواند و برخی جمهوری‌خواهان نیز بدون ارائه شواهد، مدعی ارتباط او با اخوان‌المسلمین شدند.

السید در انتخابات مقدماتی ماه اوت، با اختلافی کمتر از یک درصد، هیلی استیونز، نماینده کنگره و رقیب مورد حمایت جریان میانه‌روی حزب دموکرات را شکست داد. اما استیونز در اقدامی غیرمنتظره، دو روز پیش از انتخابات عمومی از مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، حمایت کرد؛ اقدامی که اختلافات درون حزب دموکرات بر سر مواضع السید درباره اسرائیل را آشکار کرد.

با این حال چهره‌های دموکرات مانند کامالا هریس و باراک اوباما در هفته‌های پایانی کارزار انتخاباتی از السید حمایت کردند و در برنامه‌های انتخاباتی او حضور یافتند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، ایالت میشیگان
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