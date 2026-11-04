باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در خرم‌آباد با حضور پرشور مردم و قشرهای مختلف جامعه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در خیابان‌ها، جلوه‌ای از همبستگی، اتحاد و روحیه استکبارستیزی خود را به نمایش گذاشتند.

در این اجتماع باشکوه، حضور نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر چشمگیر بود؛ از سالمندان و پیشکسوتان گرفته تا جوانان، نوجوانان و خانواده‌هایی که با شور و اشتیاق در این مراسم شرکت کردند تا بار دیگر پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

راهپیمایان با سر دادن شعارهای ضد استکباری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو، انزجار خود را از سیاست‌های مداخله‌جویانه و سلطه‌طلبانه آمریکا اعلام کردند.

۱۳ آبان، یادآور سه رویداد مهم تاریخی، تبعید امام خمینی(ره)، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ روزی که در تقویم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شناخته می‌شود.

حضور پرشور مردم خرم‌آباد در راهپیمایی امسال بار دیگر نشان داد که با گذشت سال‌ها، آرمان استقلال‌طلبی، عزت ملی و مقابله با سلطه‌گری همچنان در میان نسل‌های مختلف جامعه زنده است.

مردم خرم‌آباد با حضور یکپارچه خود در این مراسم، پیامی روشن از وحدت، همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی مخابره کردند.