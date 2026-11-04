باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر‌های مختلف استان کردستان آغاز شد و مردم با حضور در خیابان‌ها، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از استقلال کشور تأکید کردند.

دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکارد‌هایی با مضامین ضد استکباری، در مسیر‌های راهپیمایی حضور یافته‌اند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» و دیگر شعار‌های انقلابی، مخالفت خود را با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا اعلام کردند.

مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز در کنار مردم در این مراسم حضور دارند.

راهپیمایی سیزدهم آبان در کردستان با هدف گرامیداشت روز دانش‌آموز، یادآوری وقایع تاریخی این روز و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی در حال برگزاری است.