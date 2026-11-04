رئیس پلیس راهور تهران بزرگ جزئیات انسداد‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد، از ساعت ۶ صبح امروز، خیابان طالقانی حدفاصل شهید مفتح محدود به خیابان وصال در تمامی محورها مسدود شده است؛ البته خیابان‌های شمالی-جنوبی و جنوبی-شمالی در تقاطع‌های اصلی فعلاً باز است و تردد عزیزانی که به ادارات مراجعه می‌کنند و همچنین مدارس برقرار است.

وی تصریح کرد: فقط گردش به سمت خیابان طالقانی بسته است. خیابان طالقانی حدفاصل شهید قرنی تا مفتح انسداد کامل دارد و بار ترافیکی داخل خیابان سمیه، خیابان انقلاب در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین خیابان ولیعصر (عج) و شهید قرنی پرحجم و تحت کنترل است.

منبع: پلیس

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، ۱۳ آبان‌
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