باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سرهنگ شریفی رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های انضباط‌بخشی ترافیکی از جمله کنترل محدوده جناقی‌ها در بزرگراه ها، گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد؛ اما متأسفانه در ساعات خلوتی معابر، برخی رانندگان با تغییر مسیر ناگهانی و گردش‌های نادرست در محل خروجی بزرگراه‌ها و خطوط جناقی، حوادث جبران‌ناپذیری را رقم می‌زنند.

وی با اعلام این آمار که ۹ درصد از کل تصادفات منجر به فوت مربوط به همین تخلف است، افزود: بیشترین و شدیدترین آسیب‌های جانی در این حوادث متوجه موتورسواران و ترک‌نشینان آنهاست؛ افرادی که در مسیر مستقیم در حال تردد بوده و ناگهان با تغییر مسیر ناگهانی خودرو‌ها غافلگیر شده و دچار حوادث ناگواری می‌شوند.

ضمن هشدار به رانندگان خودرو‌ها بر ضرورت رعایت کامل حق تقدم، توجه به جلو و پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی به‌ویژه در مبادی ورودی و خروجی بزرگراه‌ها تأکید کرد.