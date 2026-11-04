رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور گفت: ۹ درصد از تصادفات منجر به فوت ناشی از تغییر مسیر ناگهانی در محل جناقی‌ها و خروجی بزرگراه‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد -  سرهنگ شریفی رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های انضباط‌بخشی ترافیکی از جمله کنترل محدوده جناقی‌ها در بزرگراه ها، گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد؛ اما متأسفانه در ساعات خلوتی معابر، برخی رانندگان با تغییر مسیر ناگهانی و گردش‌های نادرست در محل خروجی بزرگراه‌ها و خطوط جناقی، حوادث جبران‌ناپذیری را رقم می‌زنند.

وی با اعلام این آمار که ۹ درصد از کل تصادفات منجر به فوت مربوط به همین تخلف است، افزود: بیشترین و شدیدترین آسیب‌های جانی در این حوادث متوجه موتورسواران و ترک‌نشینان آنهاست؛ افرادی که در مسیر مستقیم در حال تردد بوده و ناگهان با تغییر مسیر ناگهانی خودرو‌ها غافلگیر شده و دچار حوادث ناگواری می‌شوند.

ضمن هشدار به رانندگان خودرو‌ها بر ضرورت رعایت کامل حق تقدم، توجه به جلو و پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی به‌ویژه در مبادی ورودی و خروجی بزرگراه‌ها تأکید کرد.

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برچسب ها: پلیس راهور ، تصادفات
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
با تشکر از عزیزان نسبت به علل وقوع تصادفات و اعلام ان از طریق رسانه ها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
مکانیکی می گفت لاستیکها با یک وزن تولید نشوند ماشین به یک سمت میکشد لذا در تصادف دخیل است کیفیت.
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ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
باسلام واحترام یکی ازعلل اصلی تصادفات خرابیهاوچاله های جاده ها وخیابانهاست ورانندگان برای نجات ازآنها تغییرات ناگهانی مسیر میدهندکه منجربه تصادفات میشود.
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