ارزیابی عملی محصولات بومی و رفع موانع توسعه پدافند سایبری در دستور کار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسن شاهی جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور در رویداد المپیک فناوری پارک فناوری پردیس با تشریح اهداف برگزاری رویداد و نمایشگاه حوزه سایبری، از ارزیابی عملی محصولات بومی امنیت سایبری، شناسایی نقاط قوت و ضعف این محصولات، شناسایی استعداد‌های جوان و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در زیست‌بوم پدافند سایبری به‌عنوان اهداف اصلی این رویداد یاد کرد.

حسن شاهی با اشاره به اهمیت ارزیابی محصولات بومی حوزه پدافند سایبری اظهار کرد: محصولات تولید داخل پس از ارزیابی در آزمایشگاه‌ها و کسب تأییدیه‌های لازم، در زیرساخت‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما پس از ورود این محصولات به چرخه بهره‌برداری، فرصت محدودی برای بررسی مجدد عملکرد آنها وجود دارد و عمده ارزیابی‌ها به رزمایش‌های سالانه و فصلی محدود می‌شود.

وی افزود: برگزاری این رویداد فرصت مناسبی فراهم کرده است تا محصولات بومی در قالب مسابقات تخصصی مورد آزمایش و ارزیابی عملی قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شود تا زمینه ارتقا و بهبود کیفیت این محصولات فراهم شود.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور، شبیه‌سازی معماری‌های متفاوت سایبری در زیرساخت‌های پراهمیت کشور را از دیگر اهداف این رویداد دانست و گفت: با توجه به تفاوت معماری و ساختار اطلاعاتی زیرساخت‌های مهم کشور، ضروری است این ساختار‌ها در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده مورد آزمون قرار گیرند تا میزان آمادگی و عملکرد محصولات و راهکار‌های امنیتی در شرایط مختلف سنجیده شود.

شاهی همچنین شناسایی و هدایت استعداد‌های حوزه سایبری به سمت بازار کار و مجموعه‌های فعال کشور را از دیگر محور‌های این رویداد عنوان کرد و افزود: در کشور استعداد‌های ارزشمندی در حوزه سایبری وجود دارد که گاهی به دلیل موانع اداری، بروکراسی و مشکلات موجود، فرصت شکوفایی و ورود مؤثر به این حوزه را پیدا نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: یکی از اهداف برگزارکنندگان، شناسایی این چالش‌ها و تلاش برای رفع موانع موجود است تا استعداد‌های شناسایی‌شده به مجموعه‌ها و دستگاه‌های مرتبط معرفی شوند و امکان بهره‌گیری مؤثر از توانمندی‌های آنان فراهم شود.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور در ادامه، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم پدافند و امنیت سایبری را از موضوعات مهم دانست و بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان عناصر و نهاد‌های مسئول در این حوزه تأکید کرد.