باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب دموکرات آمریکا پس از کسب پیروزی چشمگیر و تصاحب ۵۱ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی، اکثریت مجلس سنا را به دست گرفت. این پیروزی در پی موفقیت نامزد‌های این حزب در ایالت‌های آیووا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، اوهایو، تگزاس، کانزاس و جورجیا رقم خورد.

این انتخابات با نتایجی تاریخی و بی‌سابقه همراه بود؛ به‌طوری‌که جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات، با شکست کن پکستون، رقیب جمهوری‌خواه خود، کرسی ایالت تگزاس در سنا را تصاحب کرد و به غیبت دموکرات‌ها در نمایندگی این ایالت در سنا از سال ۱۹۸۸ پایان داد.

پیروزی تالاریکو پس از تلاش‌های مکرر دموکرات‌ها برای کسب کرسی سنا در تگزاس به دست آمد. برجسته‌ترین این تلاش‌ها، شکست بتو اورورک در برابر تد کروز در سال ۲۰۱۸ بود؛ رقابتی که اورورک دموکرات با اختلافی کمتر از ۲۱۵ هزار رای، معادل حدود ۲.۶ درصد آرا، آن را واگذار کرد.

همچنین جاش توریک در ایالت آیووا، روی کوپر در کارولینای شمالی و جان اوسوف در جورجیا به پیروزی رسیدند. دموکرات‌ها همچنین کرسی ایالت کانزاس را برای نخستین بار از سال ۱۹۳۲ به دست آوردند.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی نیوز، دموکرات‌ها در کارولینای جنوبی نیز به پیروزی غیرمنتظره‌ای دست یافتند؛ جایی که آنی اندروز، نامزد دموکرات، دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و خواهر لیندزی گراهام را شکست داد. گراهام پیش‌تر در اوایل سال جاری میلادی، پس از مرگ برادرش که سناتور تندروی این ایالت بود، به این سمت منصوب شده بود.

پیشروی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و انتخابات فرمانداری‌ها

در انتخابات مجلس نمایندگان نیز دموکرات‌ها ۲۰۴ کرسی در برابر ۱۲۳ کرسی جمهوری‌خواهان از مجموع ۴۳۵ کرسی به دست آوردند. در رقابت‌های فرمانداری ایالت‌ها نیز دموکرات‌ها ۲۴ کرسی و جمهوری‌خواهان ۱۳ کرسی را تصاحب کردند.

این پیروزی، کنترل کامل هر دو مجلس سنا و کنگره را به دموکرات‌ها بازمی‌گرداند. جمهوری‌خواهان پیش از این انتخابات، با ۵۳ کرسی در برابر ۴۷ کرسی دموکرات‌ها، اکثریت سنا را در اختیار داشتند. دموکرات‌ها برای تصاحب اکثریت سنا به کسب چهار کرسی خالص بیشتر نیاز داشتند و جمهوری‌خواهان علاوه بر اکثریت سنا، در مجلس نمایندگان نیز اکثریت را در اختیار داشتند.

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، در نخستین واکنش به نتایج انتخابات گفت: «آمریکا بازگشته است و امروز آغاز جهش بزرگ آمریکاست.» او همچنین تاکید کرد: «مردم آمریکا نظر خود را اعلام کردند و نشان دادند که از افراط‌گرایی و فساد خسته شده‌اند.»

منبع: المیادین