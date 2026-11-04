باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) مجلس که به‌صورت مجازی برگزار شد، با آرزوی موفقیت برای ملت بزرگ و استکبارستیز ایران اسلامی، از حضور حماسی مردم در عرصه‌های مختلف قدردانی کرد.

وی با تأکید بر تداوم مسیر استکبارستیزی ملت ایران اظهار کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند ملت بزرگ ایران با ایمان و اراده، در سایه توجهات الهی، ائمه معصومین (ع) و با مدد گرفتن از ارواح طیبه شهدا، به‌ویژه رهبر شهید، این مسیر را ادامه خواهند داد و لحظه‌ای در راه استکبارستیزی متوقف نخواهند شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس خطاب به آمریکایی‌ها و دشمنان ملت ایران تصریح کرد: آنها باید بدانند هرگونه اقدام نابخردانه، پاسخ هوشمندانه، قاطع و پشیمان‌کننده ملت ایران و نیروهای مسلح را در پی خواهد داشت.

عزیزی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از نیروهای مسلح گفت: حمایت از نیروهای مسلح یک وظیفه قانونی است که هم در تکالیف قانونی بودجه پیش‌بینی شده و همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است؛ از این رو دولت باید بیش از گذشته به این موضوع توجه کند و به‌ویژه در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۱۷ اهتمام جدی‌تری داشته باشد.

وی با بیان اینکه تبصره ۳ ماده ۱۱۷ اثربخشی خود را از دست داده است، خواستار اصلاح این تبصره با همکاری مجلس شد و افزود: مجلس باید برای اصلاح این تبصره به شکلی که مورد تأکید همه ارکان نظام اسلامی است، کمک کند.

این نماینده مجلس همچنین بر اجرای کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش دفاعی تأکید کرد و از هیئت‌رئیسه مجلس خواست به این موضوع ورود کند تا آنچه از ابتدا مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مجلس بوده است، محقق شود.

در ادامه علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مجلس شورای اسلامی خود را مرهون و مدیون نیروهای مسلح در تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور می‌داند و این موضوع کاملاً مبرهن و آشکار است. ما نیز با تمام وجود قدردان نیروهای مسلح هستیم و از نقش بی‌بدیل این عزیزان در جنگ و مقابله با مستکبران جهان آگاهی داریم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پیگیری اعتبارات و حمایت‌های قانونی نیروهای مسلح تصریح کرد: انتظار می‌رود دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کند. همچنین از شخص رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، می‌خواهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را دریابند؛ چراکه این موضوع بدیهی و روشن است.

وی بیان کرد: مجلس و دولت باید هر آنچه در توان دارند، طبق قوانین مصوب در اختیار نیروهای مسلح عزیز کشورمان قرار دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی-وبیناری امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) ماده ۳۰ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را به این شکل اصلاح کردند: هرگاه در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام یا در راستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است، علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات مواد ۲۰و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی را به یکی از مجازات‌های قانون محکوم و در صورت لزوم منحل اعلام نماید. در هر حال انحلال مانع از استیفای حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئولیت کیفری یا غیردخیل در ارتکاب جرم و مطالبات کارگران نخواهد بود.