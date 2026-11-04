باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - امیر کامران نیکو‌سخن رئیس انجمن دیابت ایران در هفتمین کنگره بین المللی مدیریت دیابت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که موضوعاتی همچون اصلاح شیوه زندگی، مدیریت بیماری و پیشگیری از عوارض، اختلالات غدد درون‌ریز، بیماری‌های تیرویید، پوکی استخوان، کبد چرب، مشکلات قلبی عروقی و نوروپاتی دیابتی از جمله مسائل مهم امروز دنیا است.

به گفته وی، آمارها نشان می‌دهد که حدود ۱۴ درصد از بالغین مبتلا به بیماری دیابت هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ از مرز نیم‌میلیارد خواهد گذشت و این تعداد تا سال ۲۰۴۵ به ۷۰۰ میلیون خواهدرسید.

مدیر عامل انجمن دیابت ایران تاکید کرد: با برگزاری جلسات متعدد قرار شد صندوق بیماران خاص و صعب العلاج هزینه‌های کودکان دیابتی که سالیانه ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود را بپردازد که با آزاد‌سازی قیمت ارز مبلغ ناچیزی است.

وی بیان کرد: افزایش دیابت در همه نقاط دنیا یکسان نیست. براساس آمار فدراسیون بین‌المللی دیابت، افزایش شیوع دیابت از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۴۵ برای منطقه اروپا ۱۵ درصد است، ولی متاسفانه در منطقه ما که بر اساس تقسیم‌بندی‌های فدراسیون بین‌المللی دیابت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستیم تا ۹۶ درصد خواهد بود و بعد از آفریقا که با ۱۴۳ درصد بالاترین رتبه را دارد ما در جایگاه دوم قرار داریم.

نیکوسخن ادامه داد: دیابت بیماری است که هزینه بسیاری را بر جامعه تحمیل می‌کند. تخمین فدراسیون بین‌المللی دیابت این است که هزینه درمان دیابت و عوارض آن در دنیا تا ۱۰ سال آینده از ۸۰۰ میلیارد دلار بگذرد.

وی اضافه کرد: دیابت بیماری است که شیوع بسیار بالایی دارد و هزینه‌بری بسیار زیادی هم دارد. از طرف دیگر مرگ‌ومیر و عوارض آن هم بالاست.