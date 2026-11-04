معاون حل اختلاف دادگستری کل آذربایجان شرقی از نجات ۸۶ نفر از قصاص از سال ۱۴۰۲ تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - حجت‌الاسلام صابر درخشی معاون حل اختلاف دادگستری کل آذربایجان شرقی در نشست خبری به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تاسیس شورا‌های حل اختلاف کشور گفت:در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲ نفر، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۸ نفر، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۶ نفر و از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۰ نفر با تلاش شورا‌های حل اختلاف و میانجیگری از قصاص رهایی یافته‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت شورا‌های حل اختلاف در استان افزود: این مجموعه در سطح استان ۹۸۶ نفر نیروی انسانی دارد که ۷۳۷ نفر در شعب شهری و ۱۵۷ نفر در شعب روستایی فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شورا‌های حل اختلاف ۳۲۴ شعبه است که ۲۸۶ شعبه آن شهری است.

درخشی با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در سال گذشته اظهار کرد:در این مدت ۲۲۰ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد ۷۰ هزار پرونده به سازش منجر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده ۴۸ هزار پرونده کیفری و ۲۱ هزار و ۵۸۱ پرونده حقوقی بوده است.

معاون حل اختلاف دادگستری کل آذربایجان شرقی همچنین از فعالیت ۲۷۲ صلح‌یار در استان خبر داد و گفت: ۳۷ درصد ارجاع‌ها با تلاش صلح‌یاران به سازش منجر شده است. همچنین تعداد هیئت‌های صلح در استان به ۶۶ هیئت می‌رسد.

وی در ادامه به فعالیت بخش داوری و میانجیگری اشاره کرد و افزود: در حوزه داوری موسسات، ۱۹۳ فقره پرونده به اشخاص ارجاع شده و ۱۶۵ فقره پرونده نیز در بخش داوری عمومی ثبت شده است. همچنین ۱۴۱ فقره پرونده میانجیگری در تبریز ارجاع شده است.

درخشی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از ابتدای تاسیس تاکنون تلاش کرده‌اند شیوه‌های جایگزین رسیدگی به اختلافات را توسعه دهند گفت:هدف این مجموعه تنها رسیدگی به اختلافات پس از ورود پرونده به دستگاه قضایی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم پیش از ورود پرونده به دادگاه زمینه حل اختلاف و سازش فراهم شود.

وی افزود: صلح‌یاران از میان افراد معتمد محلی و صنفی انتخاب می‌شوند تا با شناسایی و مدیریت اختلافات، از کشیده شدن مسائل به دادگاه جلوگیری کنند. میانجیگری نیز از روش‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده و می‌تواند در حل اختلافات نقش موثری داشته باشد.

معاون حل اختلاف دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه گذشت و سازش در فرهنگ دینی و اجتماعی اظهار کرد: گذشت از صفات الهی است و در روایات نیز بر اهمیت بخشش و گذشت تاکید شده است.

وی با بیان اینکه ورود پرونده‌ها به دادگاه می‌تواند هزینه و زمان رسیدگی را افزایش دهد افزود: هدف ما ایجاد آرامش در جامعه و گسترش فرهنگ صلح و سازش است.

درخشی یکی از مهمترین مشکلات در مسیر توسعه سازش و میانجیگری را نبود فرهنگ‌سازی کافی دانست و گفت: پایین بودن آستانه تحمل افراد نیز از دیگر عواملی است که موجب افزایش اختلافات و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای پویش‌های مردمی برای ترویج فرهنگ گذشت گفت: پویش به احترام حضرت زهرا (س) می‌بخشم در مناسبت‌های مختلف اجرا می‌شود. همچنین پویش به خاطر رهبر شهیدم می‌بخشم نیز با هدف ترویج فرهنگ بخشش و گذشت به راه افتاده است.

معاون حل اختلاف دادگستری کل آذربایجان شرقی بر اهمیت توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.